In beiden Regionen werden am Dienstag auch noch erhebliche Mengen Neuschnee erwartet

Es hört und hört nicht auf zu schneien in Osttirol und Oberkärnten. Foto: APA/EXPA/JFK

Innsbruck/Bregenz – In Osttirol und Oberkärnten herrschte am Dienstag weiter große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Aufgrund der gegebenen Gefahr wurde zu "großer Zurückhaltung" im alpinen Gelände aufgefordert. Obwohl ergiebige Neuschneemengen von gebietsweise bis zu 50 Zentimeter prognostiziert waren, werde die Lawinengefahr am Mittwoch allmählich abnehmen, hieß es im Lawinenreport.



In Nordtirol wie auch in Vorarlberg galt verbreitet Lawinenwarnstufe drei, also erhebliche Gefahr. Vor alle an steilen Grashängen sei mit Nass- und Gleitschneelawinen zu rechnen. Lawinen können bereits durch die Belastung einzelner Wintersportler ausgelöst werden.

Neuschnee auch in Oberkärnten

Auch in Oberkärnten werden am Dienstag weitere Schneefälle erwartet. Laut Informationen des Lawinenwarndienstes Kärnten galt für die Bergregionen in den Bezirken Spittal an der Drau und Hermagor Lawinenwarnstufe vier: "Die Hauptgefahr geht noch immer von möglichen spontanen Lawinen aus, welche aufgrund der Schneedeckenmächtigkeit auch noch größer sein können und exponierte Verkehrswege betreffen können."

Mit neuerlichem Schneefall, der ab der Mittagszeit einsetzen soll, wird die Schneedecke noch etwas mächtiger, hieß es vom Lawinenwarndienst. Mit einem Polizeihubschrauber wurden Erkundungsflüge in den besonders von den Schneefällen betroffenen Gemeinden Heiligenblut, Großkirchheim und Mörtschach unternommen. Auch ein Erkundungsflug im Lesachtal war geplant, wegen des schlechten Wetters musste der Hubschrauber allerdings umkehren. (APA, 8.12.2020)