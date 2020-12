Die Bischofskonferenz selbst legte die Regeln für Messen fest. Dazu gehören Abstand und Hygiene. Foto: imago images/Eibner

Plötzlich fangen alle Gottesdienstbesucher und -besucherinnen an, wie wild zu nicken. Sie drehen den Kopf nach links und rechts, lächeln– so schaut es zumindest in ihren Augen aus, die Münder sieht man nicht – und nicken einander zu. Der Friedensgruß, dieser Moment in einer Messfeier, in dem man sich früher die Hand reichte, ist eines der vielen kleinen und großen Details, die das Corona-Virus auch im kirchlichen Alltag verändert hat.

Es ist die erste Messe seit dem zweiten Lockdown, die hier in der oberösterreichischen Gemeinde Frankenburg gefeiert wird. Drei Wochen lang war das nicht erlaubt, im Frühling gar zwei Monate lang. Bis ganz nach hinten sind die Kirchenbänke besetzt. Jede zweite Bank ist mit einem gelben Geschenkband abgesperrt, in den anderen markieren kleine, grüne Schilder, wo man sitzen darf. "Grüß Gott!" steht drauf und eine Nummer. Helle, rechteckige Flecken am Holz zeigen, dass sie schon mehrmals umgeklebt wurden, mit jeder Verordnung kamen neue Platzbeschränkungen.

Wie sehen Messen aus, in einer Zeit, in der es weder erlaubt, noch erwünscht ist, dass Menschen sich treffen? Was macht ein Lockdown, was macht eine ganze Pandemie mit der Kirche? Und: Kann der Gottesdienst eigentlich jemals wieder wie früher werden?

In Ruhe und Würde die Maske heben

Eigentlich fühlt sich die Messe mitten in der Krise erstaunlich normal an. Da steht der Pfarrer am Altar, da befüllt er den Weihrauchspender, da küsst er den Altar und das lithurgische Buch. Die Ministrantinnen und Ministranten reichen ihm Hostien und Wein. Die Spende der Kommunion hat sich verändert. Die Worte "der Leib Christi" entfallen, ebenso wie das "Amen", Mundkommunion gibt es nicht. Der Pfarrer und die Kommunionspender und -spenderinnen tragen beim Austeilen Maske. "Mit der heiligen Kommunion in den Händen treten die Gläubigen wenigstens zwei Meter zur Seite, um in Ruhe und Würde die Kommunion zu empfangen, was mit einem leichten Anheben des MNS möglich ist", schreibt die seit 7. Dezember gültige Rahmenverordnung für das Prozedere vor.

Als er nach der Messe nebenan im Pfarrheim sitzt, sagt der Pfarrer, Christoph Buchinger, ein 40-jähriger, redegewandter Mann: "Menschen brauchen Riten". Und eine Messe, die jedes Mal wieder nach dem selben Schema abläuft, gebe besonders jetzt Beständigkeit. Er sei froh, dass Kultusminsiterin Susanne Raab (ÖVP) das eingesehen habe und nur Empfehlungen aussprach, wie Kirchen den Lockdown handeln sollen. Die Bischofskonferenz selbst war es dann, die ab 17. November öffentliche Gottesdienste untersagte. Das Land war zu dem Zeitpunkt schon zwei Wochen im Lockdown light. Dass da Neid aufkam, kann Buchinger nachvollziehen. Man habe ein Privileg, das man schätzen müsse, sagt er.

Pfarrer Christoph Buchinger tauscht am Wochenende Messgewand gegen Schutzkleidung. Foto: privat

Wie für den Rest der Bevölkerung war die Pandemie für Kirchen ein Auf und Ab an neuen Regeln, oft war erst wenige Tage vor Inkrafttreten klar, was bald gelten wird. Doch komplett geschlossen waren die Gotteshäuser nie: Für das persönliche Gebet waren sie stets offen. In einer aktuellen Market-Weihnachtsumfrage für den STANDARD gab ein Fünftel der Befragten an, in letzter Zeit zum stillen Gebet in einer Kirche gewesen zu sein. Befragt wurden Wahlberechtigte – Personen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, sind nicht in der Stichprobe vertreten.

Von der Messe zum Massentest



Vor allem die Seelsorge sei schwierig seit der Pandemie, sagt Pfarrer Buchinger. Klar, man habe versucht, die ins Netz zu verlagern, sagt er, "aber wirkliche Seelsorge ist Begegnung". Und Alten- oder Krankenbesuche seien ohnehin fast weggefallen. Vielen habe man nachtelefoniert, jenen, wo man wisse, dass sie allein zu Hause sind. Für die Jungen nahm Buchinger ein Youtube-Video auf. In einer achtminütigen Sequenz sitzt er im Nikolauskostüm auf der Couch, erzählt die Geschichte vom Bischof Nikolaus, holt die Gitarre raus und spielt "Lasst uns froh und munter sein". Es wurde am vergangenen Wochenende hunderte Male abgespielt, insgesamt wurde das Video über 2000 Mal angeklickt – 4500 Einwohner hat die Gemeinde Frankenburg.

Kommendes Wochenende wird der Pfarrer Messgewand gegen Schutzkleidung tauschen und in der Mehrzweckhalle nebenan Corona-Massentests durchführen. Der diplomierte Krankenpfleger wird jenen Menschen, denen er sonst die Beichte abnimmt oder eine Hostie reicht, ein Stäbchen in die Nase stecken. Helfen ist helfen.

Wie viele Cluster auf Kirchen oder Gottesdienste zurückzuführen sind, wird von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) nicht erhoben. Doch immer wieder machten Medienberichte von Kirchen-Clustern die Runde, oft betrafen sie Freikirchen oder die Chöre. Erst im Oktober wurden 13 Mitglieder eines Chores im nahegelegenen Attnang positiv getestet.

Kein gemeinsamer Gesang

Auch dieses Detail hat die Art, wie Gottesdienste gefeiert werden, verändert: Es wird kaum gesungen. Seit Montag dürfen wieder bis zu vier Solisten oder Solistinnen singen, hoch oben stehen sie in der Frankenburger Kirche auf der Empore, hinter ihnen ragen zahllose blankpolierte Orgelpfeiffen in die Luft, vor ihnen hängt Jesus am Kreuz in einem Spitzbogen von der Decke. Die Menge darf nicht mitsingen.

Die aktuellen Daten zeichnen ein Bild voll Graustufen, wenn es um Kirchen und die Corona-Krise geht. Gut ein Fünftel der Befragten gab in der Market-Weihnachtsumfrage an, der Glaube an Gott könne in schweren Zeiten wie der Corona-Krise helfen. Elf Prozent meinen, die Kirche sei in dieser Zeit besonders wichtig. Andererseits meinte fast ein Fünftel, die Kirche habe nicht gut auf die Corona-Krise reagiert – der Wert stieg im Vergleich zu einer Befragung im April um vier Prozentpunkte. Nur sechs Prozent finden, die Reaktion sei sehr gut gewesen, 18 Prozent vergeben Schulnote zwei.

"Einen Teil verlieren"

Dass die Krise die Kirche verändert hat, steht für Pfarrer Buchinger außer Zweifel. Auf der einen Seite sei viel entstanden, auch die Kirche habe nun digitale Möglichkeiten entdeckt, die Evangelien zu verbreiten. Auf der anderen Seite aber, "kann ich mir schon vorstellen, dass wir einen Teil der Gemeinschaft verlieren", sagt Buchinger. Jene, deren Bindung ohnehin schon recht lose war, merken nun wohl, "dass es auch ohne geht". Andere wiederum würden vielleicht gerade jetzt verstehen, dass eine Messfeier mehr ist, als 45 Minuten dem Gottesdienst zu lauschen. Es gehe auch um das davor und das danach, die Feste und den Austausch, sagt Buchinger. Die echten Sorgen, so meint er, teilen die Leute mit ihm bei Kaffee oder Bier, nicht in der Messe.

Nach dem Gottesdienst verlassen die Besucherinnen und Besucher die Kirche – langsam, mit Abstand und Rücksicht. Gut 100 Personen waren heute da, früher füllten an einem normalen Sonntag fünf Mal so viele die Kirche. Desinfektionsmittel steht auf einem Tischchen, daneben hängen leere Weihwasserbecken an der Wand. Manche stecken dennoch die Finger rein und machen ein Kreuzzeichen – es ist wohl eines dieser Riten, die man so schnell nicht verlernt. (Gabriele Scherndl, 8.12.2020)