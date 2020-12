Finden in einer Hotelbar in Tokio zueinander: Bill Murray und Scarlett Johansson in "Lost in Translation", Arte, 20.15 Uhr. © ARD/Degeto Film

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Lost in Translation (USA/J 2003, Sofia Coppola) In einer Hotelbar in Tokio lernt ein älterer Schauspieler (Bill Murray) in einer schlaflosen Nacht eine junge Frau (Scarlett Johansson) kennen. Mit einem großartigen Darstellerduo und viel Gefühl für Zwischentöne erzählt Regisseurin Sofia Coppola, wie zwei Menschen das Gefühl des Fremdseins eint. Bis 21.50, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Kind und Job – Wie schafft ihr das? Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung in Corona-Zeiten? Die Maßnahmen gegen die Pandemie drängen viele Frauen in alte Rollenmuster zurück. Bis 21.05, ORF 1

22.00 LATE NIGHT

Gute Nacht Österreich Einmal geht’s heuer noch. Peter Klien verabschiedet sich in die Ferien. Im Jänner scherzt er noch dreimal freitags, danach droht das Ende für den Chefsatiriker, der soeben mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde. Bis 22.40, ORF1

22.10 WESTERN

Zwei Banditen – Butch Cassidy und Sundance Kid(USA 1969, George Roy Hill) Banditen, die zu den Klängen von Burt Bacharachs Raindrops Keep Fallin’ on My Head mit Katharine Ross auf der Lenkstange Fahrrad fahren. George Roy Hill erzählt in seinem sonnendurchfluteten Vehikel für Paul Newman und Robert Redford von der legendären Hole in the Wall Gang. Bis 0.10, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Brasilien – Donald Trump als Vorbild Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, passionierter Corona-Verharmloser und Klimawandelleugner, wird oft als "brasilianischer Trump" bezeichnet. Weltjournal-Reporterin Julieta Rudich beleuchtet, wie vor allem die arme Bevölkerung von Bolsonaros Regierung benachteiligt und vergessen wird. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Aufstand der Frauen – Argentinien gegen Macho-Gewalt Alle 30 Stunden wird in Argentinien eine Frau umgebracht, meist von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Partner. Nun haben Argentiniens Frauen begonnen, sich gegen die grassierende Männergewalt zu organisieren. Bis 23.50, ORF 2