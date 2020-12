Foto: APA / Robert Jaeger

Sebastian Kurz und Michael Ludwig präsentieren gemeinsam ihre negativen Testergebnisse. Zweifellos das (eine intakte Demokratie suggerierende) TV-Bild des Jahres. Erhellende Eindrücke liefert immer aber auch der deutsche Politnachbar, der nun langsam Richtung neuer Corona-Restriktionen rast.

Eine Fundgrube ist gegenwärtig der Bundestag, zumal er vorbildhaftes Verhalten verordnet. Also: Für seine Verhältnisse entfesselt spricht Finanzminister Olaf Scholz über die notwendige Schuldenpolitik und vergisst prompt auf den "Corona-Knigge", was Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble aktiviert: "Auf Ihrem Weg vom Rednerpult zum Sitz hätten Sie den Mund-Nasen-Schutz anlegen müssen, Herr Schatzmeister!", mahnt der Bundestagspräsident. Scholz entschuldigt sich kleinlaut.

Milieu der Herrschenden

Was für eine Szene! Als sich die Kanzlerin (mit Maske) zu Scholz gesellt, ist zwischen beiden dann gesetzeskonform ein Stuhl frei. Schäuble muss nicht eingreifen. Solche Dokumente erhellen das Milieu der Herrschenden, wenn sich ein Sender (Phoenix)Zeit nimmt. Wenn die Kamera Angela Merkel beobachtet, wird denn auch die Sprache scheinbar zufälliger Gesten deutlich. Merkels gelangweilt wirkende Miene ist Bestrafung. Ihr Spiel mit dem Handy ebenso, wobei das Smartphone ein Instrument der Weltpolitik ist. Am Dienstag hat Merkel wohl per SMS auch an den Brexit-Verhandlungen teilgenommen.

Ermunterung beim Besuch im Bundestag

Zweifellos war der TV-Besuch im Bundestag eine Ermunterung, auch Debatten im hiesigen Hohen Haus mitzuerleben. Es sind dort gewiss einige Szenen und Bilder des Jahres entstanden, die uns allen entgangen sind. Wobei: Das Testfoto Kanzler/Bürgermeister entschädigt doch für vieles. (Ljubiša Tošic, 9.12.2020)