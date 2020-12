Apple lässt seine neuen Kopfhörer ordentlich kosten. Sie richten sich an Hifi-Hörer. Foto: apple

Apple hat neue Ohrhörer vorgestellt: Mit den AirPods Max hat das Unternehmen nun Over-Ear-Kopfhörer im Repertoire, mit denen Geräusche aktiv unterdrückt werden können. Der iPhone-Hersteller richtet sich mit den Gerät an audiophile Nutzer: Durch einen eigenen Chip in jeder Ohrmuschel soll sogenanntes "Computional Audio" ermöglicht werden.

Apple zufolge passt sich der Ton automatisiert und in Echtzeit darauf an, wie die Ohrpolster sitzen, um möglichst wirklichkeitsgetreu zu klingen. Neben diesem Feature – das Unternehmen bezeichnet es als "Adaptive EQ" – verspricht das Unternehmen Hifi-Klang, der durch eigens entwickelte Treiber und zwei Ringmagneten aus Neodym sichergestellt werden soll.

20 Stunden Akkulaufzeit

Dazu kommt das von anderen Apple-Audiogeräten bekannte "3D Audio" beziehungsweise "Spatial Audio": Dieses soll eine Art virtuellen 3D-Raumklang schaffen, indem anhand von Sensoren die Position des virtuellen Tons an die Bewegungen des Kopfes angepasst werden. Bei dem Design hat sich Apple ein wenig an seiner Apple Watch angelehnt, so ist eine digitale Krone zu finden, mit der die Lautstärke und die Wiedergabe selbst geändert werden kann. Außerdem können Nutzer Anrufe entgegennehmen und der Sprachassistent Siri starten.

Der Akku der Kopfhörer soll 20 Stunden lang halten, wenn die Geräuschunterdrückung und 3D-Audio in Verwendung sind. Im Lieferumfang ist auch ein Smart Case, die Airpods Max schalten sich automatisch aus, wenn sie darin aufbewahrt werden. Die Kopfhörer, die an ein Hifi-Zielpublikum gerichtet sind, kosten entsprechend: 629 Euro müssen Käufer hierzulande für sie ausgeben. Verfügbar sind sie ab sofort auf Apples Webseite. (red, 8.12.2020)