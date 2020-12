Mit rund 60 Mitarbeitern am Standort Unterföhring bei München und Hauptstadtbüro in Berlin

ProSiebenSat.1 will ab 2023 seine Nachrichtensendungen selbst produzieren Foto: Imago

Unterföhring – Der deutsche Medienkonzern ProSiebenSat.1 will ab 2023 seine Nachrichtensendungen selbst produzieren und baut dazu eine Nachrichtenredaktion auf. Die Tochtergesellschaft Seven.One Entertainment Group teilte am Dienstag mit, dass sie die Nachrichten für ProSieben, Sat.1 und Kabel eins ab 2023 über alle Plattformen hinweg selbst produzieren wolle.

Dafür will der TV-Konzern eine zentrale Nachrichtenredaktion aufbauen mit rund 60 Mitarbeitern am Standort Unterföhring bei München. In Berlin sei darüber hinaus ein Hauptstadtbüro geplant.

Bisher lässt ProSiebenSat.1 die Nachrichten extern produzieren, nach Unternehmensangaben von Welt TV. Dieser Vertrag laufe Ende 2022 dann aus, hieß es. Ein eigener TV-Nachrichtenkanal sei aber derzeit nicht geplant. (APA, 8.12.2020)