Am Montag unterzogen sich Kanzler Kurz und Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam in der Teststraße in der Wiener Messehalle einem Antigen-Schnelltest. Foto: AFP/Alex Halada

Meldung der Süddeutschen: "So kommen wir nicht über den Winter", sagt Angela Merkel. Die deutsche Kanzlerin hält "angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen Entscheidungen über weitergehende Maßnahmen noch vor Weihnachten für nötig".

Gegenwärtig werde ihr zu viel über Glühweinstände gesprochen und zu wenig über die Krankenschwestern und Pflegekräfte, die unter Hochdruck und mit großem Einsatz auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen arbeiten müssten.

Meldung der FAZ: Die Nationalakademie Leopoldina, bei der Beratung der deutschen Bundesregierung führende Organisation, veröffentlicht ein sechsseitiges Papier mit dem Titel: "Coronavirus-Pandemie: Die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown nutzen".

Ausnahme Nikolo

In Österreich veröffentlicht Bundeskanzler Kurz auf seinem Twitter-Account einen ganz herzigen handschriftlichen Brief von "Jacob, 7 Jahre" an den "lieben Sebastian", warum der Krampus und der Nikolo nicht zu ihm kommen dürfen. Der liebe Sebastian schreibt darauf, man habe eh eine Ausnahme für den Nikolo gemacht.

Okay, diese Gegenüberstellung war jetzt polemisch. Immerhin: Am Montag unterzogen sich Kanzler Kurz und Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam in der Teststraße in der Wiener Messehalle einem Antigen-Schnelltest. Als Vorbild, weil zu wenige Menschen die organisatorisch gut gelungenen "Massentests" in Anspruch nehmen (was man laut Demoskopen schon vorher hätte wissen können).

Türkise Propagandamaschinerie

Aber, und das spielt schon eine Rolle, der Volksschülerbrief an Kurz zeigt, dass die türkise Propagandamaschinerie solchen ranzigen Schmonzes einfach nicht lassen kann, auch wenn die Situation ernst ist:

Die Corona-Kennzahlen sind in Deutschland besser als in Österreich. Die Zahl der Corona-Toten ist in Österreich, gemessen an der Bevölkerung, zwei- bis dreimal höher als in Deutschland. Die Infektionszahlen pro 100.000 Menschen sind höher als in Deutschland, aber auch als in Tschechien und Italien. In Deutschland steuert man auf ein hartes Regime bis Anfang Jänner zu, während wir vorweihnachtlich "aufmachen".

"Wagnis" Lockerungen

Was anerkannte Experten als problematisch bezeichnen: Der immer ruhig formulierende Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Universitätsklinikum Linz, Bernd Lamprecht, erklärte in der ZiB 2, die österreichischen Lockerungen über Weihnachten und Silvester seien "ein Wagnis". Auch wenn die Infektionszahlen heruntergehen, so starte man doch von einem sehr hohen Niveau. Es könne eine "ganz besondere Form der Bescherung" geben.

Kanzler Kurz hat sich die Massentests einfallen lassen, um Führungskraft zu zeigen. Die Sache war übereilt und schlecht durchdacht. Dennoch sollten die Menschen die Tests, die in Wien noch bis zum 13. Dezember laufen, in Anspruch nehmen, und man sollte eine angedachte zweite "Runde" Mitte Jänner ebenfalls nutzen, einfach, weil es besser als nichts ist.

Aber der Kanzler und die ganze Regierung sollten jetzt endlich ihre Mätzchen lassen und – das gilt auch für das Gesundheitsministerium von Rudolf Anschober – ihre Politik ernsthaft überdenken. (Hans Rauscher, 8.12.2020)