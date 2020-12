Paris – Das Champions-League-Spiel zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir ist am Dienstagabend wegen einer angeblichen rassistischen Äußerung des Vierten Offiziellen aus Rumänien abgebrochen worden. Nach 22 Minuten verließen beide Mannschaften im Pariser Prinzenpark geschlossen das Feld.

Eskalation in Paris. Foto: AFP / FRANCK FIFE

In der 14. Minute hatte das Schiedsrichtergespann den Basaksehir-Assistenzcoach Pierre Webo wegen unsportlichen Verhaltens auf die Tribüne geschickt. Bei diesem Vorgang soll das Wort "negro" gefallen sein, dies warfen die Istanbul-Offiziellen dem rumänischen Schiedsrichter lautstark vor, wie deutlich über die Außenmikrofone zu hören war. Das Schiedsrichtergespann wurde angeführt von Ovidiu Hategan, der Vierte Offizielle ist Sebastian Coltescu.

Der behauptet, er habe das Wort "Negru", benutzt, was in der rumänischen Sprache "Schwarzer" bedeute. Webo war jedenfalls genauso außer sich wie Spieler Demba Ba, der den Referee zur Rede stellte. Nach minutenlangen Diskussionen verließen beide Teams den Platz. Kurze Zeit wurde darüber spekuliert, dass die Partie fortgesetzt werden könnte, daraus wurde am Ende aber nichts. Scheinbar weigerten sich die Türken, wieder auf das Feld zurückzukehren.

Der Istanbuler Verein meldete sich via Twitter mit einer klaren Botschaft zu Wort.

RB Leipzig hat sich am Dienstagabend unterdessen ein Achtelfinal-Ticket in der Fußball-Champions-League gesichert. Der deutsche Bundesligist feierte im Schlager der Gruppe H gegen Manchester United einen 3:2-Heimerfolg und hängte die Engländer in der Tabelle noch um drei Punkte ab. Der Gruppensieg stand nach der abgebrochenen Parallel-Partie von Paris St. Germain gegen Istanbul Basaksehir noch nicht fest.

Wie es mit dem nach rund einer Viertelstunde abgebrochenen Duell weitergeht, stand um 23 Uhr noch immer nicht offiziell fest. Laut ersten Medienberichten soll die Partie nun am Mittwoch ausgetragen werden. Für den Aufstieg hat das Duell keine Auswirkung mehr, da im Falle einer PSG-Niederlage bei Punktegleichheit mit ManUnited der bessere direkte Vergleich für die Franzosen den Ausschlag geben würde.

Sabitzer mit starker Vorstellung

In Pool F reichte Lazio Rom ein 2:2 gegen Club Brügge, um sich die zweite Aufstiegs-Karte neben Gruppensieger Borussia Dortmund zu sichern. Beim 2:1-Auswärtssieg der Deutschen bei Zenit St. Petersburg avancierte Youssoufa Moukoko ab der 58. Minute mit 16 Jahren und 18 Tagen zum jüngsten Spieler in der CL-Geschichte. Der Jungspund löste damit Celestine Babayaro ab, der 1994 im Anderlecht-Dress in Bukarest mit 16 Jahren und 87 Tagen gespielt hatte.

Leipzig: 80 Minuten Klasse, zehn Minuten Zittern. Foto: EPA/Singer

In der Gruppe G sicherte sich Juventus Turin mit einem 3:0-Erfolg beim FC Barcelona noch Rang eins, hatte nach dem Hinspiel-0:2 knapp das bessere Ende für sich. Hauptverantwortlich dafür war Superstar Cristiano Ronaldo mit einem Elfmeter-Doppelpack (13., 52.) und seinen CL-Toren Nummer 133 und 134. Der dritte Treffer ging auf das Konto von Weston McKennie (20.).

Die Leipziger starteten wie aus der Pistole geschossen, Angelino traf nach idealer Vorarbeit von Marcel Sabitzer schon nach 1:49 Minuten und markierte damit das schnellste Tor der Leipziger in der "Königsklasse". Auch beim zweiten Treffer hatte der ÖFB-Teamspieler seine Füße im Spiel, bediente Angelino, dessen Flanke der Ex-Salzburger Amadou Haidara (13.) mit einem Volleyschuss im Netz unterbrachte. Tor Nummer drei von Willi Orban (29.) wurde zurecht wegen Abseits nicht anerkannt.

In der 69. Minute machte "Joker" Justin Kluivert vermeintlich alles klar. In der Schlussphase kam bei den Hausherren aber noch einmal das große Zittern, da Bruno Fernandes (80./Elfmeter) und Paul Pogba (82.) für die Engländer trafen. Der Ausgleich fiel allerdings nicht mehr. Deshalb glückte die Revanche für die 0:5-Pleite in Manchester.

Dieses Ergebnis wurde am Ende sicher auch von der UEFA positiv aufgenommen, da dadurch der Ausgang von Paris gegen Istanbul für die Tabelle keine Auswirkung mehr hat. (APA, red, 8.12.2020)