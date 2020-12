Herbert Hoi ist Ornithologe und Verhaltensforscher an der Vogelwarte / Austrian Ornithological Centre (AOC) und dem Konrad-Lorenz-Institut für Verhaltensforschung. Der wissenschaftliche Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Erforschung der Auswirkungen von genetischen Grundlagen, Umwelteinflüssen, Krankheitserregern und Parasiten bei verschiedenen Vogelarten. Aktuell konzentrieren sich seine Untersuchungen auf die Auswirkungen humaner Einflüsse wie Lichtverschmutzung, Klimawandel und Lebensraumzerstörung auf die Vogelwelt. Er beschäftigt sich im Rahmen eines Public-Science-Projekts des Wissenschaftsministeriums (Programm: Sparkling-Science-Projekt) zusammen mit einer Mitarbeiterin des Instituts (Katharina Mahr) sowie Schülern und Lehrern (Eva-Maria Sauter Mühlbauer und Grete Mahr) des Sacré Coeur Pressbaum mit der Bedeutung von nächtlicher Laternenbeleuchtung für das Fortpflanzungsverhalten und die Entwicklung von Nestlingen bei Blaumeisen.

