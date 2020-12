Die Erwartungen sind sowohl an den Story- als auch an den Multiplayer-Modus sehr hoch.

Foto: 343 Industries / Microsoft

Eigentlich war alles schon vorbereitet, um den neuesten Halo-Teil mit dem Namen Infinite zum Start der neuen Xbox Series X/S begrüßen zu können. Im August gab Microsoft jedoch bekannt, dass sich aufgrund der weltweiten Pandemie das Erscheinen des Spiels auf 2021 verschieben wird. Die Entwickler grenzen in einem Blog-Beitrag das Zeitfenster jetzt weiter ein.

Schlechtes Feedback



Im Herbst 2021, also dem typischen Erscheinungszeitraum der großen Spiele-Blockbuster, soll Halo Infinite wirklich erscheinen. Auf ein Monat oder sogar einen Tag legen sich die Entwickler nicht fest. Ein Verhalten, das in den letzten Monaten bei vielen Spiele-Studios zu beobachten war. Offenbar lassen die aktuellen Geschehnisse rund um die Pandemie konkrete Schätzungen, wie das in der Vergangenheit oft möglich war, nicht mehr zu.

Ein weiterer Grund für die Verschiebung könnte auch das schlechte Feedback auf eine Präsentation im Juli gewesen sein. Im Rahmen des Xbox Series X Games Showcase wurde Halo gezeigt, erntete aber vernichtende Kritik von Usern und Presse. Speziell die Optik des Spiels war enttäuschend, weshalb der Entwickler im Blog-Eintrag auch diesen Punkt gezielt erwähnt. "Wir arbeiten hart daran, das bestaussehenste Halo-Spiel aller Zeiten zu erschaffen." Die Kampagne ist laut Creative Director Joseph Staten bereits spielbar, doch widme man sich jetzt dem Feinschliff und dem Mulitplayer-Modus.

Die Arbeiten an "Halo Infinite" laufen schon seit mehreren Jahren. Foto: 343 Industries / Microsoft

Halo-Hype



Für die am Papier stärkste Konsole am Markt, sind die Erwartungen in Richtung Halo hoch. Die seit 2001 existierende Marke, wurde von Entwickler Bungie groß gemacht, die aktuell die Destiny-Serie betreuen. Im Jahr 2010 hat 343 Industries, unter der Schirmherrschaft von Microsoft, Halo übernommen und bereits Halo 4 und Halo 5 entwickelt. Der letzte Teil erschien 2015 für die Xbox One. Es wäre also tatsächlich an der Zeit, diese für die Xbox so wichtige Serie fortzusetzen. Dann kann man 2021 auch gleich das 20-jährige Bestehen der Serie mitfeiern. (red, 09.12.2020)