Foto: APA/Reuters/CDC

Zur Klärung einer Frage braucht es kein sonderliches Insiderwissen. Auch 2020 war Google wieder die klar dominierende Suchmaschinen. Rund 94 Prozent Marktanteil weisen die aktuellen Zahlen von Statscounter der Google-Suche aus. Spannender ist da schon die jährliche Bilanz von Google, wonach die Nutzer denn im ablaufenden Jahr konkret gesucht haben. Zumindest gilt das für "normale" Jahre, 2020 fällt dieses Ranking nämlich ziemlich eintönig aus.

Ein Virus geht um die Welt

"Coronavirus": Dieser Begriff ist wie zu erwarten der Suchtrend des Jahres unter den Google-Nutzern – und zwar sowohl global als auch in Österreich. Auch die internationale Kategorie "News" wird von diesem Wort angeführt. Für Österreich hat man angesichts dieser Dominanz gar eine eigenen Detailwertung zu diesem Thema erstellt. Hier findet sich nach dem Hauptbegriff Coronavirus dann schon die heißdiskutierte Corona-Ampel. Dahinter dann "Corona-Fälle Österreich" sowie die serviceorientierte Frage "Coronavirus Tipps". Und auch ins Ausland wurde viel geschaut: "Coronavirus Italien" findet sich auf Platz fünf. Interessanterweise findet sich "Lockdown" erst eine Position dahinter.

Der Prominente des Jahres ist der Tennisspieler und US-Open-Sieger Dominic Thiem – zumindest wenn es nach den österreichischen Google-Nutzern geht. Dahinter folgt Justizministerin Alma Zadić. Thiem hat es übrigens auch in den Gesamt-Suchcharts für Österreich auf Platz vier geschafft, vor ihm landeten noch die US-Wahl sowie die French Open – also wieder ein Tennisthema. Auf Platz fünf dann der Basketballspieler Kobe Bryant, dessen tödlicher Hubschrauberunfall auch international die Suchtrends zu Verstorbenen dominiert. Unter den "Aufregerthemen" findet sich Wirecard – also der Skandal um den deutschen Bezahldienstleister – an der Spitze.

Was? Wie?

Wie stark Covid-19 dieses Jahr geprägt hat, zeigt aber auch ein Blick auf sonst üblicherweise harmlose Kategorien. So ist die meistgestellte "Was"-Frage des Jahres: "Was ist Kurzarbeit". Bei den "Wie"-Fragen schafft es zwar noch "Wie viele Einwohner hat Österreich" auf Platz eins, dahinter steht aber schon "Wie heißt das Königreich von Rapunzel". Wer den Bezug nicht versteht, darf der Frage gerne selbst nachspüren – in der eigenen Suchmaschine des Vertrauens.

Google

Passend zur aktuellen Situation hat Google erstmals für Österreich ein Ranking der Online-Bestellungen verfasst. Am meisten gesucht wurde dabei nach "Lebensmittel", gefolgt von "Pflanzen" und schon auf Platz drei "Gansl" – interessanterweise noch vor "Mundschutz". Und selbst die Kochinteressen der Österreicher fallen heuer irgendwie erwartbar aus. Am stärksten wurde nämlich nach "Brot backen" gesucht, gefolgt von "Holundersirup".

Trends nicht absolute Zahlen

Wie immer bei diesen Rankings sei darauf verwiesen, dass es sich um Trends handelt, also jene Begriffe, die im vergangenen Jahr besonders stark zugelegt haben – und nicht um die in absoluten Zahlen stärksten Suchanfragen. Nur mit Trends könne man aktuelle Veränderungen abbilden, argumentiert Google. (Andreas Proschofsky, 9.12.2020)