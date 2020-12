Deutsche Kanzlerin sieht ihr Land "in der entscheidenden Phase in dieser Pandemie". Wenn es jetzt nicht zu Kontaktbeschränkungen komme, werde man das womöglich bereuen

Angela Merkel betonte in der Generaldebatte im Bundestag die bindende Macht wissenschaftlicher Fakten: "Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die real sind, und an die man sich besser halten sollte". Foto: APA / AFP / Tobias Schwarz

Berlin – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag erneut für einen härteren Lockdown eingetreten. Sie verwies auf Empfehlungen der Wissenschaft, jetzt die Kontakte weiter drastisch zu senken. Sie halte es daher für richtig, die Geschäfte nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar zu schließen und auch den Unterricht an den Schulen zu minimieren und auf Fernlehre umzustellen.

Die Ansteckungszahlen seien, so wie sich sich derzeit darstellten, immer noch "viel zu hoch", sagte sie, auch wenn die Bürgerinnen und Bürger sich an die Empfehlungen hielten, wofür sie "von Herzen dankbar" sei. Die CDU-Politikerin nach in ihrer Ansprache auch die Empfehlungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina vom Dienstag Bezug, die einen harten Lockdown gefordert hatte. Sie schließe sich den Forderungen der Wissenschaft an, so Merkel. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die zweite Welle noch deutlich schlagkräftiger sei als die erste: "Wir sind in einer entscheidenden, vielleicht der entscheidenden Phaser dieser Pandemie".

Glaube an die Kraft der Aufklärung

Merkel forderte nachdrücklich auch noch einmal zu weiteren Kontaktreduktionen auf. Es müsse dringend Wege geben, die Ferien schon früher beginnen zu lassen, sagte sie. Wie genau, das liege nicht in ihrer Kompetenz, so Merkel, die damit die Aufgabe an die Länder weitergab. Sie griff zu drastischen Worten: "Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun." Sie fragte auch: "Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis einmal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden?"

Eine kleines Wortgefecht gab es dann auch mit den Abgeordenten der AfD. Diese hatten behauptet, dass das, was Merkel über die Kontaktreduktion gesagt hatte, nicht wissenschaftlich erwiesen sei. Sie "glaube an die Kraft der Aufklärung", entgegnete darauf die Kanzlerin, und dass es "wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind, und an die man sich besser halten sollte".

Verbote nicht der Schlüssel

Sie habe sich in der DDR zum Physik-Studium entschieden, "weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten auch nicht. Und das wird auch weiter gelten", zitiert sie die "Süddeutsche Zeitung".

Merkel betonte aber auch die Bedeutung einer freiheitlichen Demokratie bei der Bekämpfung der Pandemie. Es seien nicht Verbote der Schlüssel zum Erfolg, es sei vielmehr "das verantwortliche Verhalten eines jeden Einzelnen und die Bereitschaft mitzumachen", sagt Merkel. Und die große Mehrheit der Deutschen habe gezeigt, dass sie bereit sei, die Regeln einzuhalten. "Dafür bin ich von Herzen dankbar, und das sollten wir alle miteinander sein."

Schon zuvor hatte die Kanzlerin die auch über hohe Neuschulden finanzierten Budgetpläne ihrer Regierung verteidigt. "Wir leben in einer Pandemie. Wir leben damit in einer Ausnahmesituation", sagte die Regierungschefin mit Blick auf das Coronavirus am Mittwoch im Bundestag.

Globaler Wettbewerb

"Und wir müssen etwas dafür tun, dass wir in dieser besonderen Situation auch besonders handeln, und das drückt dieser Haushalt aus", fügte sie hinzu. Deutschland sei ein wirtschaftlich starkes, demokratisches Land mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und starker Zivilgesellschaft. "Diese Stärke, das ist das, was uns leitet in diesem Haushalt, die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten", sagte Merkel.

Eine Entscheidung über die Aufnahme von Schulden in dieser Größenordnung sei "alles andere als leicht", räumte die Kanzlerin ein. Sie bedeute eine Belastung künftiger Budgets und Einschränkungen für künftige Ausgaben und künftige Generationen. Merkel warnte auch vor einer globalen Kräfteverschiebung durch die Pandemie angesichts von Prognosen, wonach die chinesische Wirtschaft heuer wachsen werde, während jene in den USA und Deutschland schrumpfen. (mesc, APA, Reuters, 9.12.2020)