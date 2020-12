Platz zwei im Ranking aller bisher erstausgestrahlten 19 Landkrimis – Marktanteil lag bei 26 Prozent – 509.000 bei "Obendrüber da schneit es" in ORF 2

Patricia Aulitzky (Lisa Kuen), Bettina Mittendorfer (Frau Hainl), Dominik Raneburger (Alexander Yüsüf-Demir) im ORF-"Landkrimi" aus Tirol.

Foto: ORF/KGP/Heinz Laab

Wien – Dienstagabend stand der ORF-"Landkrimi" am Hauptabendprogramm von ORF 1, in der Folge "Das Mädchen aus dem Bergsee" ermitteln Patricia Aulitzky als Lisa Kuen und Dominik Raneburger als Alexander Yüsüf-Demir in Tirol. Im Schnitt waren 882.000 Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 26 Prozent. Damit liegt der von Mirjam Unger inszenierte Film auf Platz zwei im Ranking aller bisher erstausgestrahlten 19 Landkrimis.

Lisa Stadler, Social Media-Managerin beim STANDARD, spielte die Leiche. Wie es ihr bei den Dreharbeiten und als Leiche ging, hören Sie hier im STANDARD-Podcast Serienreif.

Den Weihnachtsfilm "Obendrüber da schneit es" in ORF 2 wollten Dienstagabend um 20.15 Uhr 509.000 Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 15 Prozent. (red, 9.12.2020)