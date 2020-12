Marktanteil lag bei 26 Prozent – 509.000 bei "Obendrüber da schneit es" in ORF 2

Patricia Aulitzky (Lisa Kuen), Bettina Mittendorfer (Frau Hainl), Dominik Raneburger (Alexander Yüsüf-Demir) im ORF-"Landkrimi" aus Tirol.

Foto: ORF/KGP/Heinz Laab

Wien – Dienstagabend stand der ORF-"Landkrimi" am Hauptabendprogramm von ORF 1, in der Folge "Das Mädchen aus dem Bergsee" ermitteln Patricia Aulitzky als Lisa Kuen und Dominik Raneburger als Alexander Yüsüf-Demir in Tirol. Im Schnitt waren 882.000 Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 26 Prozent. Lisa Stadler, Social Media-Managerin beim STANDARD, spielte die Leiche. Wie es ihr bei den Dreharbeiten und als Leiche ging, hören Sie hier im STANDARD-Podcast Serienreif.

Den Weihnachtsfilm "Obendrüber da schneit es" in ORF 2 wollten Dienstagabend um 20.15 Uhr 509.000 Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 15 Prozent. (red, 9.12.2020)