Auch auf Google Stadia erscheint "Cyberpunk 2077".

Foto: CD Projekt Red

Am 8. Dezember in Österreich gestartet, kommt mit Cyberpunk 2077 gleich der erste Blockbuster, den man zeitgleich mit anderen Plattformen via Google Stadia spielen kann. Mit einigen Community-Features, wie dem einfachen Streamen auf Youtube, bekommen Spiele zusätzliche Möglichkeiten im Google-Universum.



Einer spielt, alle schauen zu

Mit einem Google-Stadia-Account kann man ab dem 10. Dezember Cyberpunk 2077 in die eigenen vier Wände streamen, sofern man es im Store gekauft hat. Mit einem einfachen Knopfdruck soll man in den nächsten Tagen zudem die Möglichkeit bekommen, das eigene Spiel mit anderen via Youtube zu teilen, wie 9to5google jetzt berichtet. Im Menü wählt man "Streamen auf Youtube", gibt dem Stream einen Namen und bestimmt noch einige Privatsphäre-Einstellungen.

Im Stream hört man dann die Audiospur des Spiels und den Streamer. Will man mit der eingeladenen Community sprechen, kann man das dank des Party-Chats von Youtube. Vorläufig funktioniert das Feature nur im Browser und nicht via Chromecast oder Android. Die Funktion auch auf anderen Streaming-Portalen zu ermöglichen, zum Beispiel Twitch, ist nicht bekannt.



Google Stadia

Wer keine Konsole oder den passenden Gaming-PC zuhause hat, kann via Google Stadia Spiele streamen. Eine sehr gute Internet-Verbindung vorausgesetzt. Im Store befinden sich rund 100 Spiele, darunter aktuelle Games wie Assassin's Creed Valhalla oder Immortals Fenyx Rising. Mainstream-Titel wie FIFA oder Call of Duty fehlen im Portfolio. (red, 09.12.2020)