Spezial-Folge "Weihnachten in Florida" – Paul Pizzera spricht Bart, Yasmo ist Lisa Simpson

Episode "Weihnachten in Florida" auf österreichisch, zu sehen am 23.12 in ORF 1. Foto: Fox

Wien – Am Mittwoch, dem 23. Dezember 2020, reden die "Simpons" in ORF 1 um 17.35 Uhr österreichisch. Für die Neuvertonung der Episode "Weihnachten in Florida" haben Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart) und Yasmo (Lisa) der Familie aus Springfield ihre Stimmen geliehen. In Nebenrollen sind Robert Reinagl, Hilde Dalik, Andi Knoll, Angelika Niedetzky, Eric Papilaya, Gregor Seberg, Alexander Absenger, Bernd Birkhahn, Herbert Haider und andere zu hören.

Die Spezialfolge wird auch am 24. Dezember, um 19.55 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt. Programmdirektorin Kathrin Zechner: "Simpsons sind Kult – warum nicht mit grandiosen österreichischen Stimmen wie jenen von Robert Palfrader, Chris Lohner, Paul Pizzera und Yasmo kombinieren? Die Raffinesse liegt dank Gregor Barcal in der österreichischen Übersetzung, ein Hoch auf die Stimmen der wunderbaren rot-weiß-roten Sprachfärbung!"

Mehr zum Inhalt "Weihnachten in Florida – Die Simpsons reden Österreichisch"

Kaum ist Thanksgiving vorbei, packt die Simpsons die Vorfreude auf das Weihnachtfest. Bart und Lisa wünschen sich einen neuen Fernseher. Um ein ,Black Friday'-Schnäppchen zu ergattern, stellt Marge sich mitten in einer frostigen Nacht vor dem Shopping Center an – doch vergeblich. Da hat Lisa eine fabelhafte Idee: Warum nicht Weihnachten in Florida verbringen? Prompt wird ein billiges Hotel gebucht und los geht's! Doch das erhoffte Idyll erweist sich als Fiasko. (red, 9.12.2020)