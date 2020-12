Regenfall und Erdrutsche machen Friaul-Julisch Venetien seit Tagen zu schaffen. In Venedig soll ein Damm die Lagunenstadt vor einer neuen Flutwelle schützen

Acqua alta in Venedig: Das neue Dammsystem Mose soll die Lagunenstadt sichern. Foto: REUTERS/Manuel Silvestri

Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien wird seit Tagen von schweren Unwettern heimgesucht. Seit Freitag fiel unablässig Regen, es kam bereits zu mehreren Erdrutschen. Zahlreiche Straßen waren am Mittwoch gesperrt – entweder wegen Lawinengefahr oder wegen umgestürzter Bäume. Die Schulen blieben vorerst in 57 Gemeinden geschlossen.

Rund 10.000 Haushalte waren am Mittwoch im Kanaltal von Stromausfällen betroffen. Auf dem Neveasattel (Sella Nevea) in der Provinz Udine wurden zwei Meter Schnee gemeldet. Die Gemeinde Forni Avoltri bei Udine, die wegen eines Erdrutsches isoliert war, war wieder erreichbar, nachdem Geröll von der Straße geräumt worden war, berichteten lokale Medien.

In Venedig stand der Markusplatz unter Wasser

In Venedig wurde in der Nacht auf Mittwoch das Dammsystem Mose eingesetzt, um die Lagunenstadt vor einer neuen Flutwelle zu schützen. Die 78 Barrieren an drei Eingängen der Lagune wurden angesichts der Prognose eines Hochwassers von 1,23 Meter aufgestellt.

Probleme mit dem neuen Dammsystem hatten am Vortag zu Überschwemmungen geführt. Das Hochwasser auf dem Markusplatz stieg am Dienstagnachmittag auf einen Pegel von 1,37 Metern und drang auch in den Markusdom ein.



Über ganz Italien hängt seit Tagen eine Schlechtwetterfront. Venetiens Regionalpräsident Luca Zaia sprach von Schäden in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro. (APA, 9.12.2020)