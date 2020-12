Schon beim Gang durch den Supermarkt stechen einem die besonders unschönen Lebensmittel ins Auge: In der Vitrine liegt das angeschnittene Sulz – Fleisch oder Gemüse, in Gelee eingelegt, macht sich nicht besonders gut, wenn es um das Aussehen von Essen geht. Im Regal nebenan findet sich der Teufelsroller. Der Name lässt auch auf das Äußere schließen. Und obwohl er schmackhaft klingt, ist der Gabelbissen nicht minder unschön anzusehen.

Schiach oder nicht schiach – spielt Optik beim Essen überhaupt eine Rolle für Sie? Foto: IGphotography Getty Images/iStockphoto

Das Auge isst mit

Doch nicht nur fertige Lebensmittelprodukte, sondern auch gekochte Gerichte können einen manchmal zumindest oberflächlich betrachtet nicht aufs Erste überzeugen. Dabei kann es sich um die Farbe, die Mischung oder die Verarbeitung bestimmter Zutaten handeln. Oft machen sich diverse Fleischgerichte nicht besonders hübsch auf dem Teller, etwa Würstel, Leberkäse, Geschnetzeltes oder – wie man in diesem Beitrag sieht – Gulasch:

Welches schiache Essen schmeckt Ihnen besonders gut?

Gibts es auch Speisen, die Sie aufgrund ihres Aussehens nicht essen? Oder spielt die Optik eine eher untergeordnete Rolle? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 11.12.2020)