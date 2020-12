Wieso wir Wildvögel in der kalten Jahreszeit füttern sollten, womit man das am besten macht und ein Aufruf für das neue Jahr.

Warum man Vögel im Winter füttern sollte

Auch wenn die Winter in manchen Gegenden immer wärmer werden, finden Vögel in der kalten Jahreszeit weniger Futter. Viele Menschen hängen in ihren Gärten und auf Balkonen daher Vogelhäuschen auf oder streuen Körner aus. Nicht alle finden, dass das richtig ist. Warum? Wenn man zum Beispiel Futterstellen für kleine Vogelarten im Garten aufstellt, kann es passieren, dass damit auch größere Tiere angelockt werden, die die Vögel fressen. Dennoch sind sich viele Experten einig, dass das Zufüttern wichtig ist. Der Zoo Hellbrunn in Salzburg oder auch der österreichische Naturschutzbund sprechen sich dafür aus. Denn es gibt immer weniger Vögel und verschiedene Vogelarten. Mit der richtigen Fütterung können wir unseren gefiederten Freunden durch die kalte Jahreszeit helfen.

Vögel finden im Winter weniger Nahrung. Mit dem richtigen Futter kann man ihnen helfen. Foto: Foto: Imago / Alain Ghingone

So kannst du Vogelfutter selbst herstellen



Das richtige Vogelfutter sowie Vogelhäuschen gibt es in Tierhandlungen. Man kann es aber auch selbst herstellen und Futterglocken basteln. Dazu braucht man ein Gefäß, das man an einer Schnur aufhängen oder an einem Stock aufstellen kann. Dafür eignen sich gut kleine Tontöpfe. Außerdem benötigt man Fett – geeignet sind festes Kokosfett oder ungesalzener Rindertalg – und das richtige Futter. Was auf den Speiseplan kommt, hängt von der Vogelart ab. Meisen, Finken oder Sperlinge sind Körnerfresser. Sie fressen gerne Sonnenblumenkerne, Nüsse und Samen. Amseln, Rotkehlchen oder Drosseln sind Weichfresser und mögen Haferflocken und Rosinen. Und so geht’s: das Fett in einem Topf auf dem Herd erwärmen, bis es flüssig ist. Für die Körnerfresser nimmt man etwa einen Becher Fett und zwei Becher Futter, für die Weichfresser einen Becher Fett und einen Becher Futter. Die Mischungen füllt man in die Töpfe und lässt sie auskühlen. Das Fett wird hart, und die Vögel können das Futter herauspicken. (Birgit Riegler, 10.12.2020)

Futtermischungen in Fett kommen gut an. Du kannst sie selbst machen und in kleine Töpfe füllen. Foto: Imago/Blickwinkel