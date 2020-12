Die deutsche Kanzlerin erteilt den Rechtspopulisten eine Lehre in Sachen "Corona-Leugnen"

Die Fallzahlen seien viel zu hoch, man solle noch vor Weihnachten noch einen verschärften Lockdown einführen, sagte Angela Merkel im Deutschen Bundestag. Zur Erinnerung: Alle Corona-Kennzahlen sind in Deutschland besser als bei uns, wo die Regierung Weihnachten noch mit einer größeren Personenzahl erlauben will.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel im Deutschen Bundestag. Foto: imago/Metodi Popow

Aber das Eigentliche an Merkels Rede war ein plötzliches Ausbrechen aus der Politikroutine ins Grundsätzliche. Als sie von zu großen Fallzahlen sprach, kam aus der Ecke der rechtsextremistischen, zugleich Covid-leugnerischen AfD der Zwischenruf: "Das ist nicht wissenschaftlich erwiesen".

Da entgegnete Merkel: "Ich glaube an die Kraft der Aufklärung. Dass Europa heute dort steht, wo es steht, hat es der Aufklärung zu verdanken und dem Glauben daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte. Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten auch nicht. Und das wird auch weiter gelten."

"Die Kraft der Aufklärung". Ein Kant’scher Lichtstrahl in das Dunkel der selbstverschuldeten Unmündigkeit, in das obskurantistische Dickicht aus Ressentiment, Dummheit und Verblendung, das nicht nur in Sachen Covid den Populismus kennzeichnet. Es sprach eine wahre Kanzlerin. (Hans Rauscher, 9.12.2020)