Schwer zu widerstehen: Unser Gehirn mag Süßes. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Und, wie viele Weihnachtskekse haben Sie schon gegessen? Viele antworten jetzt wahrscheinlich: "viele" oder "zu viele". Naschen ist erlaubt, doch die Dosis macht das Gift. Die Menschen in Österreich essen im Schnitt deutlich mehr Zucker als die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen sechs Teelöffel, etwa 25 Gramm. Laut der Statistik Austria lag der Nahrungsverbrauch 2018/2019 pro Kopf bei 33,4 Kilogramm. Das sind etwa 90 Gramm pro Tag. Oftmals ist der Zucker versteckt in Fertiggerichten oder Getränken und gar nicht in Süßigkeiten.



Wieso wir Süßem so schwer widerstehen können, ob Zucker eine Droge ist und welche Folgen er für Körper und Psyche hat, beantwortet Folge 15 des "Besser leben"-Podcasts. Zudem geht Martin Schauhuber im Selbstversuch der Frage nach, wie sich Zuckerverzicht auf das Wohlbefinden auswirkt. (red, 10.12.2020)

