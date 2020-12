Zweifelt an ihrem Glauben: Judith Hofmann als von der Vergangenheit eingeholte Wissenschafterin in "Der Unschuldige", Arte, 23.25 Uhr.

Foto: ZDF / Arte / Gabriel Sandru

20.15 MAGAZIN

Steigende Pegel – Wenn das Wasser kommt Wie hoch werden die Ozeane infolge des Klimawandels ansteigen? Einige Wissenschafter korrigieren derzeit stark nach oben. Über Systeme auf der Kippe diskutiert im Anschluss um 21.00 Gert Scobel mit seinen Gästen. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ischgl Im Frühjahr wurde die Tiroler Gemeinde Ischgl zum Inbegriff des Corona-Leichtsinns. Am Schauplatz-Reporter Ed Moschitz war nun wenige Tage vor dem geplanten Beginn der Wintersaison in Ischgl unterwegs und versuchte zu klären, ob die Tiroler Gemeinde auf den Neustart vorbereitet ist. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind: Die große Hoffnung – Wird die Impfung die Corona-Krise beenden? / Teure Luft: Was kostet bzw. bringt es, ein Luftkurort zu sein? / Mangelware Supermarkt: Ein Dorf kämpft um seinen Laden. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Martina Hohenlohe, Autorin eines neuen Kochbuches, Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Bergbauer Christian Bachler und Physikerin Ille Gebeshuber sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.25 DRAMA

Der Unschuldige (D 2018, Simon Jaquemet) Ruth lebt als Wissenschafterin ein komfortables Leben – bis ein Mann aus ihrer Vergangenheit auftaucht. Die Mutter von zwei Kindern, die sich an die strengen Glaubensvorschriften einer Freikirche hält, gerät zunehmend in ein Dilemma. Hauptdarstellerin Judith Hofmann wurde für ihre Rolle mit dem Schweizer Filmpreis für die beste weibliche Schauspielerin ausgezeichnet. Bis 1.10, Arte

23.45 SPORTLERDRAMA

Foxcatcher (USA 2014, Bennett Miller) Ein verschrobener US-Milliardär will sich um den Ringsport verdient machen und holt einen einstigen Goldmedaillengewinner in sein privates Trainingszentrum. Mit tragischen Folgen. Steve Carrell beeindruckt in Bennett Millers, an einen realen Fall angelehntem Drama in einer ernsten Rolle. Channing Tatum legt ungeahnte Verletzlichkeit an den Tag. Bis 1.55, WDR

Trailer zu "Foxcatcher". FilmSelect