Polens Premier Mateusz Morawiecki (links) und sein ungarischer Amtskollege Viktor Orbán zogen im Streit um die Rechtsstaatlichkeit am selben Strang. Foto: AP / Amando Franca

Das Signal aus Warschau ließ europaweit aufhorchen. Immerhin gilt der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, der ab Donnerstag in Brüssel über die Bühne geht, gleich auf mehreren Politikfeldern als einer der schwierigeren Sorte. Eine Lösungsperspektive für den Konflikt rund um die bessere Durchsetzbarkeit rechtsstaatlicher Kriterien und die damit verbundene Absegnung des EU-Budgets konnte da in der nervösen Anspannung vor dem Gipfel durchaus als Lichtblick wirken – und genau eine solche Perspektive hat Polens Vizepremier Jarosław Gowin am Mittwoch öffentlich in Aussicht gestellt.

Details nannte er zunächst, außerdem müsse man noch auf die Zustimmung aus anderen Ländern warten. Aber laut Gowin gibt es eine vorläufige Absprache. Er selbst sei jedenfalls optimistisch, dass es dem polnischen Premier Mateusz Morawiecki beim Gipfel gelingen werde, ein "gutes Abkommen" in der Frage des EU-Budgets zu verhandeln.

Angeblicher Plan B

Hintergrund: Polen und Ungarn wollen verhindern, dass die Auszahlung von EU-Geldern künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft wird. Da aber eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsländer genau diesen Mechanismus unterstützt, haben sich Warschau und Budapest darauf verlegt, bei der Verabschiedung des Budgets mit einem Veto zu drohen. Dort nämlich ist Einstimmigkeit nötig. An Polen und Ungarn, denen unter anderem Politisierung von Justiz und Medien vorgeworfen wird, führt bei der Verabschiedung des Haushalts also kein Weg vorbei.

Auch beim Beschluss der EU-Corona-Hilfen wolle man sich notfalls querlegen, hieß es in Warschau und Budapest. Gemeinsam mit dem Budget für die Jahre 2021 bis 2027 handelt es sich immerhin um ein Finanzpaket im Umfang von etwa 1,8 Billionen Euro.

Schon war in Brüssel und anderen EU-Hauptstädten von einem Plan B die Rede – zunächst eher hinter vorgehaltener Hand, mit Näherrücken des Gipfeltermins aber immer lauter. Beim Budget könne man zunächst ein Provisorium fortschreiben, hieß es, bei den Corona-Hilfen wäre es möglich, Polen und Ungarn im Rahmen einer vertieften Zusammenarbeit der übrigen Mitgliedsländer draußen zu lassen.

Gordischer Knoten

Beides zusammen würde jedoch beträchtliche finanzielle Einschränkungen in vielen Bereichen bedeuten und den Konflikt mit Polen und Ungarn zudem auf die Spitze treiben – mit kaum kalkulierbaren Folgen für das weitere Miteinander in der EU. Entsprechend heftig wurde daher am Vorabend des Gipfels darüber spekuliert, was die angebliche Absprache beinhalten könnte.

Nach durchgesickerten Informationen aus Warschau könnte etwa eine beigefügte Erklärung den Gordischen Knoten zerschlagen, die betonen würde, dass die neuen Regeln nur die Rechtsstaatlichkeit und die EU-Finanzen betreffen, nicht aber Migration oder Familienrecht. Polen und Ungarn hatten ja immer wieder behauptet, die EU-Partner würden sie wegen ihrer restriktiven Flüchtlingspolitik bestrafen wollen. Auch eine Klärung der neuen Regeln durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ist im Gespräch.

Zurückhaltung in Budapest

Ungarn hat sich bis Mittwochnachmittag nicht zu der angeblichen Absprache geäußert. Auch die deutsche Ratspräsidentschaft in Berlin hielt sich vorerst bedeckt. Pessimisten erinnerten sich zudem an einen Vorstoß Gowins vergangene Woche. Damals hatte Gowin laut ausgesprochen, was ohnehin alle wissen – und was viele auf ein rechtzeitiges Einlenken hoffen ließ: Ein Veto gegen das EU-Finanzpaket würde auch Polen selbst schaden.

Der Haken an der Sache: Gowin ist in der rechtsnationalen polnischen Regierung, die gar nicht so aus einem Guss ist, wie es nach außen hin scheint, nur ein Player von vielen. Premier Mateusz Morawiecki pfiff ihn bereits am nächsten Tag zurück: Sein Land werde an der Seite Ungarns bleiben und auch weiterhin keine Verknüpfung von Geldflüssen aus EU-Fonds mit der Rechtsstaatlichkeit akzeptieren.

Am späten Mittwochnachmittag aber hieß es dann in Diplomatenkreisen, dass es diesmal tatsächlich eine Vorlage für eine Einigung gibt. Diese sollte noch vor Beginn des Gipfels den Botschaftern der Mitgliedsstaaten zur Kenntnis gebracht werden, damit das Thema am Gipfel vielleicht doch schneller abgehandelt werden kann als erwartet. (Gerald Schubert, 9.12.2020)