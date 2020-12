In Mallnitz in Kärnten türmten sich am Mittwochnachmittag noch die Schneemassen. Foto: APA/privat

Lienz/Spittal – Am Donnerstag werden die Schneefälle, die in Osttirol und Oberkärnten seit Tagen für massive Probleme gesorgt haben, endlich abklingen. Und bis Anfang kommender Woche, so Thomas Wostal von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), sind vorerst "keine weiteren ergiebigen Niederschläge zu erwarten". Nur die Steiermark dürfte am Donnerstag noch von den Ausläufern des Mittelmeertiefs gestreift werden, was für Probleme auf der Südautobahn sorgen könnte.

In Osttirol sorgten die Schneemassen weiter für Behinderungen. ORF

Zwar kommen solche Adriatiefs meist in Gruppen, wie Wostal sagt, doch die bereits eingeschneiten Regionen im Süden haben Glück. Denn das für das Wochenende prognostizierte nächste Tief dürfte diesmal noch in ausreichender Entfernung zu Österreich seine weiße Fracht abladen, wie der ZAMG-Meteorologe erklärt.

Techniker und Hubschrauber arbeiten an Stromversorgung

In Kärnten und Osttirol ist die Bevölkerung mithilfe zahlreicher Einsatzkräfte ohnehin noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt und kann das Wetterfenster daher gut gebrauchen. Am Mittwoch waren allein in Oberkärnten noch mehr als 8000 Haushalte ohne Stromversorgung, in Osttirol waren es noch rund 2500. Die Techniker arbeiteten mit Nachdruck daran, die Leitungen wiederherzustellen, doch die enormen Schneemassen machten es ihnen nicht leicht.

Mithilfe des Abwindes von Bundesheer-Hubschraubern wurde am Mittwoch etwa versucht, die Hauptstromleitung zwischen Matrei, Lienz und Silian von der Schneelast zu befreien. Soldaten des Jägerbataillons 24 unterstützten zudem die Lawinenaufklärung und halfen tatkräftig, die Straßenverbindung zwischen Osttirol und Kärnten wiederherzustellen. Für die Strecke von Untertiliach nach Kärnten ist dies noch am Mittwochnachmittag gelungen.

Harter, schwerer Schnee

Weil sich zum ergiebigen Schneefall in tieferen Lagen immer wieder Regen gesellte, haben es die Räumdienste besonders schwer. Der Schnee ist so kompakt und hart, dass er mancherorts normalen Schneepflügen das Durchkommen unmöglich macht. Daher kommen zum Teil Spezialfräsen zum Einsatz, um abgeschnittene Siedlungen wieder erreichbar zu machen.

Trotz der teils enormen Schneelasten auf den Dächern raten die Behörden im Kärntner Lesachtal davon ab, sie in Eigenregie abzuschaufeln. Denn die Verletzungsgefahr dabei sei groß, und noch stelle die Schneelast kein statisches Problem für die Häuser dar. Auch von Spaziergängen zwischen den Ortschaften wird wegen der nach wie vor hohen Lawinengefahr dringend abgeraten.

Die großen Schneemengen sorgen nach wie vor für Behinderungen im Verkehr. Die ÖBB arbeiten mit Hochdruck daran, die wichtigsten Schienenverbindungen wieder öffnen zu können. Viele Straßen blieben am Mittwoch wegen anhaltender Lawinengefahr und des Risikos umstürzender Bäume allerdings noch gesperrt. (ars, 10.12.2020)