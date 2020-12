Buchtipps: Team des Institut für Jugendliteratur, www.jugendliteratur.at

#mädchen #forschergeist #weltreise

Auch berühmte Menschen waren in ihrem Leben ja zunächst einmal kleine Kinder. Auch die um 1800 in Wien geborene Forscherin und Schriftstellerin Ida Pfeiffer. Schon als Fünfjährige träumte sie davon, im Urwald unbekannte Schmetterlinge zu finden. Davon war ihre Mutter nicht begeistert, Mädchen sollten damals brav zu Hause bleiben, putzen und kochen statt forschen und reisen. Dass Ida ihren Traum verwirklicht hat, zeigt dieses knallig bunte Bilderbuch: Sie segelt auf einem Schiff durch die Welt, isst wie die Matrosen Erbsensuppe, erforscht den Zipfelflügeligen Schnalzfalter und schließt bei fremden Völkern neue Freundschaften. Beeindruckend!

Linda Schwalbe, "Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf". € 18,50 / 64 Seiten. Nord Süd, Zürich 2020. Ab 5 Jahren





#stadt #suche #vertrauen

In diesem Bilderbuch begleitest du ein Kind durch eine winterliche Großstadt. Während der Schneefall immer dichter wird, zeigt dir das Kind Gassen, wo man besser nicht reingeht, weil da wilde Hunde hinter Zäunen lauern. Und Orte, wo man sich aufwärmen kann oder was zu Essen bekommt. Dazu noch Lieblingsplätze – die Bank im Park! – und Geheimverstecke – hoch oben im Walnussbaum! Der Künstler Sydney Smith fängt das alles in großartigen, atmosphärisch dichten Bildern ein und sorgt auf dem Weg durch die Stadt für eine große Überraschung, die hier nicht verraten wird. Nur so viel: das Kind ist auf der Suche nach einem geliebten Etwas, das verschwunden ist.

Sydney Smith, "Unsichtbar in der großen Stadt". Aus dem Englischen von Bernadette Ott. € 18,50 / 40 Seiten. Aladin/Thienemann, Stuttgart 2020. Ab 4 Jahren





#fahrrad #gegenwind #freundschaft

Mit zwei Wasserflaschen und zwölf Käsebroten im Gepäck will, nein muss Atlanta auf dem Fahrrad einmal rund ums Ijsselmeer: 360 Kilometer sind das und sie hat nur einen Tag dafür! Dass sie schon bei Kilometer 4,9 mit Finley kollidiert, tut zuerst mal ziemlich weh, ist aber eigentlich die Rettung. Der Junge hat nämlich nicht nur Haifischzähne in der Hosentasche, die bekanntermaßen ja für Glück sorgen. Sondern schließt sich der Herausforderung an. Hat er doch ebenfalls Gründe, von zuhause wegzukommen. Gemeinsam trotzen sie dann nicht nur dem Gegenwind und überstehen eine kalte Nacht, sondern kommen auch noch rechtzeitig an ihr Ziel.

Anna Woltz, "Haifischzähne". Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann. € 10.30 / 96 Seiten. Carlsen, Hamburg 2020. Ab 10 Jahren.