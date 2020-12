Der designierte US-Präsident Joe Biden ließ ausrichten, dass er auf seinen Sohn stolz sei. Foto: AP / Andrew Harnik

Washington – Der Sohn des gewählten US-Präsidenten Joe Biden, Hunter, ist ins Visier von Steuerermittlern geraten. In einer von Bidens Übergangsteam veröffentlichten Erklärung gab Hunter Biden am Mittwoch an, die Staatsanwaltschaft habe seine Anwälte am Vortag über Ermittlungen über seine "Steuerangelegenheiten" informiert. Der 50-Jährige zeigte sich optimistisch, dass eine "professionelle und objektive Überprüfung" zeigen werde, dass er "legal und angemessen" gehandelt habe.

Joe Biden ließ über sein Übergangsteam erklären, er sei stolz auf seinen Sohn, der sich durch "schwierige Herausforderungen gekämpft habe" – einschließlich "boshafter Attacken in den vergangenen Monaten". Im Präsidentschaftswahlkampf hatten angebliche Enthüllungen über Geschäftsaktivitäten von Hunter Biden in der Ukraine und China für Schlagzeilen gesorgt.

Im Fokus stand dabei Hunter Bidens früheres Engagement beim ukrainischen Gasunternehmen Burisma. Sein Einstieg in den Verwaltungsrat des Konzerns im Jahr 2014 war umstritten, weil sein Vater damals Vizepräsident unter Barack Obama und dabei für die Ukraine-Politik der USA zuständig war. (APA, 9.12.2020)