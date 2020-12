VizebürgermeisterIn ist in Innsbruck ein Amt mit sehr kurzer Halbwertszeit. Hier ein Foto vom Amtsantritt der Stadtregierung vom Mai 2018: Vizebürgermeister Franz Gruber (ÖVP, ganz links) wurde parteiintern abgesägt. Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI, rechts neben Willi) wurde vor einem Jahr mit grüner Hilfe abgewählt. Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl (Grüne, ganz rechts) droht heute die Abwahl mithilfe der eigenen Koalitionspartner. Nur SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr (links neben Willi) verzichtete bisher stets auf den Job als Vize. Foto: APA/EXPA/Jakob Gruber

Innsbruck – Der Posten der Innsbrucker Vizebürgermeisterin scheint unter der Ägide von Stadtchef Georg Willi (Grüne) zum Schleudersitz zu mutierten. Am heutigen Donnerstag droht Willis Parteikollegin Uschi Schwarzl, genau diesen Job zu verlieren – die "Tiroler Tageszeitung" bringt den Livestream der Gemeinderatssitzung. Dabei bekleidet sie den Posten erst seit gut einem Jahr, nachdem ihre Vorgängerin, die ehemalige Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck – FI), wegen ihrer Rolle rund um das städtische Finanzdebakel am Patscherkofel ihren Posten als Vize hat räumen müssen.

Pikanterweise ist es eine Begegnungszone, die Schwarzl – in Innsbruck für Verkehrsagenden zuständig – zum Verhängnis werden könnte. Eine solche hat sie im Innenstadtgebiet versuchsweise verordnet und soll dabei geltende Gesetze missachtet haben, so der Vorwurf der Opposition. Die hat sogar eigens ein Gutachten beim renommierten Verfassungsjuristen Heinz Mayer in Auftrag gegeben, um diesen Vorwurf zu untermauern.

Duell der Gutachten

Die Grünen konterten ihrerseits mit einem Rechtsgutachten, erstellt vom ebenso renommierten Innsbrucker Verwaltungsjuristen Karl Weber. Dieses, so Bürgermeister Willi, würde klar belegen, dass die Vorwürfe gegen Schwarzl jeder Substanz entbehren, weil nämlich Willi selbst die besagte Verordnung erlassen habe und nicht die Verkehrsstadträtin Schwarzl.

Sei es, wie es sei, am Mittwoch wollten sich die Koalitionspartner – Grüne, SPÖ, ÖVP und FI – eigentlich zu einer internen Aussprache treffen, um die Wogen vor dem Gemeinderat am Mittwoch zu glätten. Allerdings versetzten die Grünen dem Vernehmen nach ihre drei Partner kurzerhand, was denen gar nicht schmeckte. Und so wollen diese den Abwahlantrag gegen Schwarzl unterstützen. Willi seinerseits ist erbost darob und wirft den Partnern Koalitionsbruch vor.

Grüne vermuten "Hetzkampagne"

Das Treffen habe man deshalb sausen lassen, so die Begründung der Grünen, weil sich die Partner schon vorab an die Öffentlichkeit gewandt hätten. Die kontern, dass sie gar keinen Koalitionsbruch vorhätten, sondern nur eine "Funktionsänderung" begehren und die Verkehrsagenden lieber im Ressort von Bürgermeister Willi sähen. Überhaupt, so die drei Partner der Grünen, hätte Willi bei der "Funktionsänderung" betreffend Oppitz-Plörer vor gut einem Jahr weniger Bedenken an den Tag gelegt.

Wenig überraschend will niemand das Wort "Neuwahlen" in den Mund nehmen, schon gar nicht in Zeiten der Corona-Pandemie. Doch die heutige Sitzung des Innsbrucker Gemeinderates könnte turbulent ausfallen. Die in der Kritik stehende Schwarzl ortet eine "Hetzkampagne" gegen ihre Person hinter der Aktion. Die Grünen versuchen, die Kritik am Handeln der Vizebürgermeisterin auf eine persönliche Ebene herunterzubrechen und unterstellen den Koalitionspartnern, "sich instrumentalisieren" zu lassen.

Vorwurf der "Showpolitik"

Wenn die Grünen darauf beharren, den Abwahlantrag gegen Schwarzl als Koalitionsbruch zu werten, könnte die heutige Gemeinderatssitzung die Stadtregierung sprengen. Als die Grünen selbst einen solchen Abwahlantrag gegen Schwarzls Vorgängerin Oppitz-Plörer unterstützten, verwehrten sie sich gegen Vorwürfe des Koalitionsbruchs. Damals verweigerten SPÖ und ÖVP, mit ihnen mitzuziehen, und warfen Willi vor, "Showpolitik" zu betreiben. Heute verhält es sich genau umgekehrt. (Steffen Arora, 10.12.2020)