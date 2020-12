Ein beliebtes Weihnachtsdessert in Nordeuropa ist Milchreis mit Kompott. Wer die versteckte Mandel findet, ist der Glückspilz für das nächste Jahr

In Dänemark wird er "Risalamande" genannt, die Norweger sagen "Riskrem" dazu, und in Schweden heißt er "Ris ala Malta". Gemeint ist damit immer ein kalter Milchreis, bei dem manchmal Mandeln mitgekocht werden oder der noch zusätzlich mit Schlagobers verfeinert wird. Ich habe darauf verzichtet, es ist auch ohne ein recht üppiges Dessert.



Die gehobelten Mandeln habe ich extra obendrauf gestreut und damit hoffentlich das Glück gerecht verteilt. Denn wer die im Reis versteckte ganze Mandel in seiner Portion findet, bekommt in manchen Ländern ein sogenanntes "Mandelgeschenk". In Finnland und Teilen Schwedens wird der Finderin oder dem Finder eine Heirat im folgenden Jahr versprochen.

Zum Milchreis wird entweder Fruchtsirup oder ein eingedicktes Beerenkompott gereicht. Ich habe mich für Kirschenkompott als Obstbeilage entschieden.

Das Dessert sollte nicht eiskalt serviert werden, auf Zimmertemperatur gebracht schmeckt der Milchreis wesentlich besser.



Für 5–6 Portionen benötigt man: 250 g Milchreis (Rundkornreis), 1 Liter Milch, 1 Vanilleschote, 75 g Zucker, 1 Prise Salz, 50 g Mandeln (gehobelt oder gehackt), 1 Glas (ca. 500 ml) eingelegte Kirschen, 2 EL Stärkemehl, 1 ganze Mandel, 1 Schuss Amaretto oder Kirschlikör (optional).

Das Rezept als PDF zum Ausdrucken: