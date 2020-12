Xbox-Spiele überall und auf jeder Plattform verfügbar haben. Das ist die Vision von Microsoft.

Foto: Microsoft

Xbox-Besitzer mit einem Game Pass Ultimate können jetzt bereits auf ihr Android-Gerät rund 100 Spiele via Cloud streamen. Einfach Controller verbinden und loslegen. Im Frühjahr 2021 soll das auch auf iOS-Geräten und dem PC funktionieren.

Zukunft heißt Streaming

Während Microsoft mit der aktuellen Konsolen-Generation darauf bedacht ist, auch noch physische Disks zu unterstützen und via Download sämtliche Games zur Verfügung zu stellen, bereitet man schon seit längerer Zeit den dritten Distributionsweg für Spiele vor: Streaming. Was in diesem Jahr als Beta bereits testfähig war und mit Android-Geräten und einer sehr guten Internet-Verbindung schon funktioniert, soll 2021 auch für iPhone- und PC-Besitzer möglich werden.

Wie unter anderem auch DER STANDARD berichtete, liegt die Verzögerung daran, dass Apple die Streaming-Pläne in Form einer App von Xbox nicht freigeben will. Alternativ wird man über eine Browser-Lösung den User das Streaming von Xbox-Spielen auf iPhone ermöglichen. Laut Gerüchten wäre das auch eine Möglichkeit, wie Fortnite zurück ins iOS-Universum finden soll. Ob Apple das schlussendlich zulässt, wird sich zeigen. Der direkte Streaming-Konkurrent von Microsoft, Google, verspricht bereits für Ende des Jahres eine App-Lösung für ihren Cloud-Gaming-Service Stadia, um im Einvernehmen mit Apple auf iOS-Geräte streamen zu dürfen.



Microsoft

Project xCloud

Unter dem Namen Project xCloud will Microsoft es ermöglichen, Xbox-Spiele überall und auf jeder Hardware zu spielen. Egal ob Smartphones, Laptops, Tablets oder PCs. Die Steuerung funktioniert via einem per Bluetooth verbundenen Xbox- oder Playstation-Controller. Erste Spiele unterstützen auch schon Touch-Steuerung, etwa Killer Instinct. In allen Stellungnahmen zur Streaming-Thematik betont Microsoft, das es nicht darum gehe, die traditionelle Xbox-Konsole zu ersetzen, sondern Spielen eine weitere Möglichkeit zu bieten, überall ihre Games nutzen zu können.

Das Thema weiter voranzutreiben ist sicher auch deshalb ein Thema für Microsoft, da Google Stadia im vergangenen Jahr die Gaming-Bühne betreten hat. Auch der Google-Dienst setzt auf Cloud-Streaming und ist seit November 2020 in Österreich verfügbar. (red, 10.12.2020)