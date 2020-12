DER STANDARD

Christopher Just, der Mode gelernt und Malerei studiert hat, in den 90ern solo und im Duo Ilsa Gold die elektronische Musikszene Wiens mitgeprägt und sich seit einigen Jahren als Romancier neuerfunden hat, will mit seinem aktuellen Buch "Der Moddetektiv besiegt Corona" der Pandemie frech ins Gesicht lachen. Im Gespräch erzählt er von seiner Begeisterung für die stylishe Subkultur der Mods und reflektiert die guten alten Zeiten – nicht ohne seinen Hang zur Nostalgie selbst ein bisschen witzig zu finden. (Amira Ben Saoud, Christopher Lettner, Ayham Yossef, Andreas Müller, 10.12.2020)