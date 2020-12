Schauspielerin Gal Gadot wird einen der Preise verleihen.

Foto: AFP / Chris Delmas

Organisiert von Branchen-Urgestein Geoff Keighley, versammelt sich in der Nacht auf Freitag, den 11. Dezember, die Gaming- und Hollywood-Prominenz, um die besten Spiele des Jahres 2020 zu küren. Zu den Laudatoren gehören neben Keanu Reeves, Gal Gadot und Nolan North, der als Hauptdarsteller im Uncharted-Film bestätigte Tom Holland.

Im Pandemie-Jahr wird die Show ausnahmsweise nicht in Los Angeles stattfinden, sondern mit Einspielern als Online-Ereignis inszeniert. Als Favorit geht The Last of Us 2 mit zehn Nominierungen ins Rennen, dicht gefolgt vom Indie-Überraschungshit Hades mit neun Nominierungen.



Weltpremieren

Aufgrund der zahlreichen Ausfälle wichtiger Gaming-Messen in diesem Jahr, etwa der Electronic Entertainment Expo (E3) oder der Gamescom, gewinnen die Game Awards dieses Jahr noch ein wenig mehr an Bedeutung. Wurden sonst schon Mitte des Jahres zahlreiche Spiele für die folgenden Monate und Jahre angekündigt, war es 2020 verhältnismäßig ruhig. Covid-19 trägt da mit Sicherheit eine große Mitschuld, da viele Spiele aufgrund der neuen Bedingungen nicht im ursprünglichen Zeitplan fertiggestellt werden konnten. Ein prominentes Beispiel ist sicher Halo Infinite, das Microsoft um ein ganzes Jahr verschieben musste.

Die Entwickler der "Souls"-Reihe wollen endlich mehr zu ihrem neuesten Projekt "Elden Ring" zeigen. Foto: From Software

So sind die Erwartungen hoch, große Ankündigungen auf den Game Awards präsentiert zu bekommen. Organisator Keighley heizt diese Hoffnung in diversen Foren zusätzlich an und verspricht für die Show mehrere Weltpremieren. Neuigkeiten zu Dragon Age 4 sind bereits bestätigt, genau wie bewegte Bilder zum neuen From-Software-Spiel Elden Ring.

Ebenfalls nicht fehlen wird der diesjährige Mehrspieler-Hit Among Us, für den eine neue Map vorgestellt wird. Dazu kommen einige bislang nicht bekannte Vorstellungen, erwartet wird unter anderem die Präsentation des zweiten Spiels im Universum des Battle Royale-Shooters PUBG.

Musikalische Untermalung wird es unter anderem durch Lyn Inaizumi geben, die Fans aus der Persona-Reihe bekannt sein dürfte. Auch Eddie Vedder von Pearl Jam wurde ebenfalls als Gast angekündigt.

Wo und wann

Live werden in Österreich das Event wohl nur Nachtschwärmer verfolgen können. Während die größte Preisverleihung der Gaming-Branche in Los Angeles um 15:30 Uhr Ortszeit startet, verschiebt sich das Event in Mitteleuropa bereits auf den 11. Dezember, 00:30 Uhr.

Die geplante Länge des Events beträgt laut Organisation rund vier Stunden. Wer so lange aufbleiben kann oder will, der kann via Youtube- oder Twitch-Stream dabei sein. Die passenden Links dazu finden sich unter diesem Text. (aam, 10.12.2020)