Lewis Hamilton Foto: Reuters/ASYALI

Abu Dhabi – Über eine mögliche Rückkehr von Rekordweltmeister Lewis Hamilton beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi am Sonntag ist noch keine Entscheidung gefallen. "Es hängt an Mercedes und der Genesung von Lewis", betonte Williams-Ersatzfahrer Jack Aitken bei einer Pressekonferenz am Donnerstag auf die Frage, ob er erneut für den Traditionsrennstall fahren werde.

Der 25-jährige Brite war am vergangenen Wochenende bei Williams für George Russell eingesprungen. Russell wiederum ersetzte bei Mercedes Weltmeister Hamilton, der nach einem positiven Corona-Test in Bahrain in Quarantäne musste.

Noch ist unklar, ob Hamilton am Freitag im Training in den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder im Silberpfeil sitzen wird oder vielleicht sogar erst später in das Rennwochenende einsteigt. Sollte das nicht klappen, könnte Russell ihn erneut vertreten. Aitken würde dann ein zweites Mal für Williams fahren. (APA; 10.12.2020)