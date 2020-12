Die Mannschaft von Franco Foda hält sich auf Rang 23.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wird in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 23 ins neue Jahr gehen. Die am Donnerstag vom Weltverband veröffentlichte aktuelle Rangliste wird wie gehabt von Belgien vor Weltmeister Frankreich und Brasilien angeführt. Die Belgier stehen damit zum dritten Mal in Folge mit Jahresende an der Spitze. Die Änderungen blieben minimal, weil die internationalen Spieltermine seit November rar gesät waren.

Von Österreichs Gegnern bei der im kommenden Sommer stattfindenden EM-Endrunde stehen die Niederlande auf Rang 14, die Ukraine ist auf Platz 24, Nordmazedonien an 65. Stelle zu finden. (APA; 10.12.2020)



Die FIFA-Weltrangliste vom 10. Dezember 2020:

1. ( 1.) Belgien 1.780 Punkte

2. ( 2.) Frankreich 1.755

3. ( 3.) Brasilien 1.743

4. ( 4.) England 1.670

5. ( 5.) Portugal 1.662

6. ( 6.) Spanien 1.645

7. ( 7.) Argentinien 1.642

8. ( 8.) Uruguay 1.639

9. ( 9.) Mexiko 1.632

10. (10.) Italien 1.625

weiter:

12. (12.) Dänemark ** 1.614

14. (14.) Niederlande * 1.609

23. (23.) ÖSTERREICH 1.531

24. (24.) Ukraine * 1.521

48. (48.) Schottland ** 1.436

65. (65.) Nordmazedonien * 1.362

87. (87.) Israel ** 1.279

107. (107.) Färöer ** 1.183

177. (177.) Moldau ** 950

* = Gegner des ÖFB-Teams bei der EM

** = Gegner des ÖFB-Teams in der WM-Qualifikation