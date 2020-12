In dieser Galerie: 2 Bilder Ausgezeichnete STANDARD-Schwerpunktausgaben zu den Themen "Familie" (7./8. Dezember 2019) und "Freiheit" (6./.7 Juni 2020). Foto: STANDARD In der Kategorie "Infographics Online" erfolgreich: "Wo wir in der Klimakrise stehen". Foto: STANDARD

Gleich drei Mal wurde STANDARD heuer mit dem "22. European Newspaper Award" prämiert: Die beiden Schwerpunktausgaben "Familie" und "Freiheit" wurden von der internationalen Jury in ihrer Gesamtheit in der Kategorie "Innovation Print / Special Editions" ausgezeichnet. Das interaktives Scrollytelling zur Klimakrise von Nora Laufer und Sebastian Kienzl war in der Kategorie "Infographics Online" erfolgreich.



Sowohl die beste überregionale Zeitung ("de Volkskrant") als auch die beste Regionalzeitung ("Het Parool") kommen heuer aus den Niederlanden. Als beste Lokalzeitung wurde "Contacto" aus Luxemburg ausgezeichnet. In der Kategorie der besten Wochenzeitung war die deutsche "Zeit" erfolgreich.

Insgesamt nahmen 164 Zeitungen aus 25 Ländern am "22. European Newspaper Award" teil. Für die 20 Kategorien des Wettbewerbs wurden mehr als 4.000 Einreichungen verzeichnet. Besonders viele Einreichungen gab es in der speziell eingerichteten Kategorie zur Corona-Krise. Im Online-Bereich wurden der Jury 312 Projekte aus elf Ländern vorgelegt. Laut den Veranstaltern wurden gegenüber dem Vorjahr deutlich mehr multimedia- und datenjournalistische Projekte eingereicht. (red, 10.12.2020)