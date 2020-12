In dieser Galerie: 2 Bilder E-Autos haben im November einen Rekord erzielt. Foto: imago/Simon Foto: APA

Wien – Die Corona-Krise lässt die Zahl verkaufter Autos in Österreich weiter sinken. Im November betrug das Minus bei den Pkw-Neuzulassungen im Jahresabstand 13,8 Prozent (auf 20.055 Stück). Das war ein etwas stärkerer Rückgang als im Monat davor. Bei den Kfz-Neuanmeldungen insgesamt betrug der Rückgang 7,8 Prozent auf 25.976. Das hat die Statistik Austria am Donnerstag mitgeteilt.

Einen Rekord gab es dafür bei der Elektromobilität im November: Erstmals knackten E-Autos bei den Pkw-Zulassungen die Zehnprozentmarke, und es wurde mit 2.067 neuen E-Autos erstmals die 2.000er-Marke bei den Neuzulassungen durchbrochen. Das freut auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne): "E-Autos sind auf Österreichs Straßen angekommen."

Neuzulassungen um ein Fünftel gesunken

Seit Jänner sank die Zahl der Kfz-Neuzulassungen laut Statistik Austria um 21,5 Prozent auf 320.779 Stück, bei Pkws um 26,6 Prozent auf 224.968 – heuer hatte es bisher lediglich im September ein leichtes Plus im Jahresabstand gegeben.

Den stärksten Rückgang gab es im Corona-Jahr 2020 im März und im April. Foto: APA

44,2 Prozent der von Jänner bis November neu angemeldeten Pkws verfügten über einen Benzinantrieb (minus 40 Prozent), 37 Prozent waren Diesel-Pkws (minus 29 Prozent). Neuzulassungen von Pkws mit Elektroantrieb gab es mit 12.581 um 47,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, bei Benzin/Elektro-Hybrid-Pkws waren es mit 22.271 doppelt so viele. Auch bei Pkws mit Diesel/Elektro-Hybridantrieb gab es mit einem Plus von 94,9 Prozent auf 7.009 beinahe eine Verdopplung.

Tesla hat die Schnauze vorn

Bei den 12.581 reinen Pkw-E-Autos von Jänner bis November hatte der Hersteller Tesla mit 2.479 Stück (19,7 Prozent Anteil, aber minus 7,7 Prozent im Jahresabstand) die Nase vorn, gefolgt von Renault mit 1.799 Stück (14,3 Prozent Anteil, plus 108,7 Prozent), VW mit 1.658 (13,2 Prozent Anteil, plus 127,1 Prozent) und Kia mit 1.211 Stück (9,6 Prozent Anteil, plus 125,9 Prozent). Danach folgten in den E-Auto-Top-Ten Hyundai, Audi, BMW, Peugeot, Seat, Opel.

Die höchsten Anteile nach Marken verzeichneten von Jänner bis November bei den Pkw-Neuzulassungen VW mit 15,5 Prozent, gefolgt von Škoda mit 9,8 und Seat mit 6,6 Prozent. Wie im Vormonat Oktober mussten alle Top-Ten-Marken zweistellige Rückgänge im Jahresabstand hinnehmen: Opel um 46,9 Prozent, Ford um 29,5 Prozent, VW um 29,1 Prozent, Hyundai um 27,3 Prozent, Renault um 24,7 Prozent, Seat um 22,2 Prozent, BMW um 19,6 Prozent, Mercedes um 16,2 Prozent, Škoda um 14,4 Prozent und Audi um 13,9 Prozent.

Mehr Bikes

Besonders wenig nachgefragt waren Nutzfahrzeuge, da gab es in den elf Monaten starke Rückgänge. Dafür wird offenbar wieder mehr Bike gefahren: 6,7 Prozent mehr Neuzulassungen bei Motorrädern und um 1,3 Prozent mehr bei Motorfahrrädern. (APA, 10.12.2020)