Geschäftsführer Matthias Pacher und Haus-für-Natur-Leiter Ronald Lintner freuen sich über das Östereichische Umweltzeichen für das Museum Niederösterreich. Foto: NÖ Museum Betriebs GmbH, Müller

Das Museum Niederösterreich wird als erstes Museum in Niederösterreich und nach dem Kunst Haus Wien als zweites Museum in Österreich in der Kategorie "Tourismus und Freizeitwirtschaft" mit dem Österreichischen Umweltzeichen prämiert. Die staatliche Auszeichnung wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vergeben.

Weg soll konsequent weitergegangen werden

Die aktuelle Sonderausstellung "Klima & Ich" war Anlass für die Gründung einer Arbeitsgruppe des Museums, die alle Bereiche des Betriebs auf Nachhaltigkeit durchleuchtete. "Ein hartes Stück Arbeit ist geschafft. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!", freut sich Geschäftsführer Matthias Pacher über das neue Siegel. "Ein interdisziplinäres Team unseres Museums hat mit viel Engagement von der Tierhaltung bis zum Ausstellungsaufbau und vom Shop bis zur Gastro alle Bereiche auf ökologische Geschichtspunkte durchleuchtet. Erfreut haben wir festgestellt, dass wir viele Punkte bereits erfüllen, in anderen sofort Optimierungen eingeleitet. Das Österreichische Umweltzeichen ist für uns aber nicht nur Auszeichnung, sondern auch Verpflichtung, diesen Weg konsequent weiter zu gehen."

Klimatechnisch optimierter Betrieb

Mit der Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens hat sich das Museum Niederösterreich verpflichtet, alle zwei Jahren einen Aktionsplan zu erstellen und sich alle vier Jahre einer weiteren Überprüfung zu unterziehen.

Das Museum Niederösterreich beherbergt seit 2017 das Haus der Geschichte und seit 2002 das Haus für Natur mit 40 lebenden einheimischen Tierarten. Trotz der hohen energietechnischen Anforderungen zum Schutz der Objekte und zum Wohlbefinden der Tiere hat das Museum Niederösterreich einen klimatechnisch optimierten Betrieb am neuesten technischen Stand. (red, 10.12.2020)