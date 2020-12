Worauf verzichten Sie heuer, was wird so wie immer sein? Foto: imago images/Sabine Gudath

Eine Frage, die momentan viele beschäftigt, ist, wie man heuer am besten Weihnachten feiert. In Anbetracht der Corona-Krise erweist sich die Planung des Festes durchaus als schwierig, denn die Abwägung, ob und wie viele Menschen man in dieser Zeit persönlich treffen soll, fällt vielen schwer. Vor allem, weil Weihnachten für einige zu den seltenen Anlässen im Jahr zählt, bei denen man mit Familie und Freunden zusammenkommt und gemütliche Tage miteinander verbringt.

Getrübte Feiertage

Schwierig sind die Überlegungen vor allem für ältere oder vorerkrankte Personen und ihre Angehörigen. Eine Möglichkeit, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, ist eine Quarantäne vor den Feiertagen oder ein Corona-Test, der zumindest annähernd Gewissheit bringt. Dieser User berichtet:

Für andere wiederum gibt es dieses Jahr keine andere Möglichkeit, als die Zusammenkünfte mit der Familie abzusagen, um eine Verbreitung des Virus sicher ausschließen zu können:

Für andere eröffnen sich plötzlich völlig neue Wege, Weihnachten zu feiern. Digitale Familienzusammenkünfte via Video könnten sogar den einen oder anderen Familienstreit verhindern. Und manchen kommt der Umstand, nicht alle Verwandten besuchen zu müssen, eigentlich ganz gelegen:

Wie werden Sie heuer Weihnachten feiern?

Worauf verzichten Sie, was wird so wie immer sein? Ziehen Sie Quarantäne und Tests in Betracht, um gemeinsam mit anderen feiern zu können? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.12.2020)