Cyberpunk 2077: Mit der richtigen Hard- und Software läuft es sogar unter Linux. Grafik: CD Projekt Red

Es ist einer der größten Spiele-Launches des Jahres: "Cyberpunk 2077" löste in der Nacht auf Donnerstag einen regelrechten Ansturm auf die Server des polnischen Spieleherstellers CD Projekt Red aus. Die Schar der unterstützten Plattformen ist groß, sie reicht vom PC über aktuelle Konsolen bis zu Googles Cloud-Gaming-Service Stadia. Und nun kommt noch eine weitere hinzu.

Proton

Cyberpunk 2077 läuft kurz nach dem Start bereits unter Linux. Zu verdanken ist dies allerdings nicht einer vollständigen Linux-Portierung, sondern dem Support einer anderen bekannten Spielfirma: Valve hat eine neue Version seiner Kompatibilitätsschicht Proton veröffentlicht, mit der die Windows-Version von Cyberpunk 2077 unter Linux läuft.

Bei Proton handelt es sich um einen Abkömmling des Windows-API-Nachbaus Wine. Valve hat diesen extra mit dem Blick auf Spiele-Support ausgebaut. Ziel ist es dabei eigentlich die Verfügbarkeit von Spielen unter der Linux-Version von Steam zu verbessern.

Kompatibilität

Wer das Ganze nutzen will, muss allerdings noch so manches Detail in Betracht ziehen. Zunächst klappt das Ganze derzeit nur mit AMD-Grafikkarten. Vor allem aber ist eine sehr neue, noch unveröffentlichte Version der 3D-Bibliothek Mesa vonnöten – wer also nicht gerade weiß, wie man sich diese aus dem Git-Repository selbst zusammenstellt, muss sich also noch etwas gedulden. (apo, 10.12.2020)