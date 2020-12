Preis der Kunsthalle Wien 2020: Porträts Abiona Esther Ojo & Huda Takriti Foto: Kunsthalle Wien

Theater

Ilse Mass (1928–2015) wurde als Ilse Rubinstein in Linz geboren und 1938 mit ihrer Familie aus der "Führerstadt" vertrieben. Die Geschichte ihrer Flucht (Exil in Schanghai) und ihres Überlebens (später in Israel) setzt ein Theaterprojekt der Tribüne Linz in Szene. Der Kulturverein Etty hat eine Vorstellung mit drei Kameras aufgezeichnet und stellt die Aufzeichnung in drei Teilen ab Freitag kostenfrei über Vimeo ins Netz. Es spielen und lesen die Schauspielerin Bettina Buchholz und ihre beiden Töchter Hannah (9) und Helene (15). (afze)

Ausstellung

Der Preis der Kunsthalle Wien wurde soeben vergeben. Jährlich zeichnet er Absolventinnen und Absolventen beider Wiener Kunstuniversitäten aus. Die Arbeiten der diesjährigen Preisträgerinnen sind jetzt in der Kunsthalle am Karlsplatz zu sehen. Dort steht eine Multimedia-Installation von Huda Takriti (Universität für angewandte Kunst) raumgreifenden Objekten von Abiona Esther Ojo (Akademie der bildenden Künste) gegenüber. Am Freitag um 17 Uhr spricht Jurorin Joanna Warsza mit den beiden Künstlerinnen, erlebbar via Facebook. (kr, 10.12.2020)