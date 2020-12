Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der APA-Gruppe. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien/Berlin – Die Austria Presse Agentur (APA) erweitert ihr IT-Portfolio für Kunden im DACH-Raum und stellt sich dafür unternehmerisch breiter und differenzierter auf. Der Geschäftsbereich Gentics Software wird eine eigenständige Tochtergesellschaft der APA. Zudem hat die Nachrichtenagentur eine IT-Kooperation mit der dpa vereinbart, die im Gegenzug die bisherige gemeinsame Tochter dpa-ds komplett übernimmt.

Die neue Gentics Software GmbH wird IT-Services (Content Management Systeme und eGovernment-Lösungen) für die Märkte Wirtschaft und Politik im gesamten DACH-Raum anbieten. Die Geschäftsführung werden Philipp Dörre, bisheriger Bereichsleiter der Gentics Software, und Doris Pokorny, Chief Financial Officer der APA-Gruppe, bilden. Die Austöchterung soll im ersten Halbjahr 2021 rückwirkend zum 1. Jänner 2021 erfolgen. Die APA-IT GmbH werde den Weg als IT-Provider für Medien und mediennahe Anwendungen fortsetzen, hieß es am Donnerstag.

"Sprungbrett in internationale Märkte"

Die beiden Technologie-Unternehmen seien das Sprungbrett der APA in internationale Märkte, erklärte Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der APA-Gruppe. "Die APA-IT und die Gentics Software liefern bereits smarte Medien- und Kommunikations-Technologien 'Made in Austria' in die Schweiz und nach Deutschland. Würden die Medien heute – im Zeitalter der Digitalisierung – eine unabhängige Nachrichtenagentur gründen, dann wären neben den zuverlässigen redaktionellen Diensten insbesondere auch moderne IT-Services ein fixer Bestandteil im Grundauftrag der Agentur."

Veränderungen gibt es bei den Eigentumsverhältnissen der am deutschen Markt operierenden dpa-digital services (dpa-ds). Bisher stand dieses Unternehmen im gemeinsamen Besitz von APA und dpa. Mit Jahreswechsel übernimmt die deutsche Nachrichtenagentur die APA-Hälfte komplett. Die APA liefert jedoch weiterhin die technologische Basis für das Kernprodukt MPS (Mobile Publishing Suite) und beliefert wie schon bisher österreichische und Schweizer Kunden direkt.

IT-Entwicklungskooperation

Zudem haben die beiden Nachrichtenagenturen eine IT-Entwicklungskooperation für Austausch und gemeinsame Entwicklung von Technologie- und Digitalisierungsthemen geschlossen. Als Beispiel für solche Themen wurden etwa Anwendungen zur Messung der Content-Relevanz, automatisierte Keyword-Tools, Statistik-Features für Content-Übernahmen oder News-Screening-Applikationen genannt.

Die APA könne nun "mit der dpa als unserem größten internationalen Agentur-Partner im Bereich der redaktionellen Inhalteaufbringung auch bei den spielentscheidenden Technologiethemen eng zusammenzuarbeiten", erklärte Pig dazu. "Zusammen mit der bestehenden umfangreichen IT-Kooperationsvereinbarung mit der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA und der zukünftigen Entwicklungszusammenarbeit mit der dpa wollen wir als APA den unabhängigen Agenturjournalismus insgesamt technologisch federführend stärken." (APA, 10.12.2020)