Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Das von Leonore Gewessler (Grüne) geführte Klimaschutzministerium hat die Einführungskampagne für das "1-2-3-Klimaticket" ab Frühjahr 2021 an die Wiener Werbeagentur Jung von Matt/Donau vergeben. 24 Agenturen haben sich laut Ministerium am mehrstufigen Auswahlverfahren beteiligt.

Jung von Matt gestaltet den gesamten Außenauftritt rund um das neue Öffi-Ticket vom Kartendesign über die Out of Home-Kampagne bis zu Online- und Social-Media-Aktivitäten. Mit dem Ticket soll man alle öffentliche Verkehrsmittel in einem Bundesland, einer Region oder österreichweit nutzen können, landesweit für 1095 Euro.

Das Ministerium erwartet laut Sprecher Florian Berger eine "innovative Kampagne". Angaben über die Etatvolumen machte das Ministerium nicht.

Für Etatgewinner Jung von Matt lobt Geschäftsführer Fedja Burmeister die Ausschreibung als "transparentes und faires Musterbeispiel" für solche Vergaben.

Das Ministerium beauftragte mit der Ausschreibung "Pitch Pros" (Christian Gruber von Schramm Öhler Rechtsanwälte, Marketingberater Peter Baumgartner). In der Jury waren laut Klimaschutzministerium neben dem Ministerium ÖBB, Westbahn, die Verkehrsverbünde aus den Bundesländern, die International Advertising Association IAA und der Alliance SwissPass vertreten, die das Schweizer Klimaticket vertreibt. (red, 11.12.2020)