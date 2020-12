17.30 MAGAZIN

Studio 2 STANDARD-Mitarbeiter Gregor Auenhammer flaniert in einem von Sybill Dolenz und Kameramann Jürgen Wimmer gestalteten Beitrag durch unbekannte und verborgene Orte seines aktuellen Buchs "Die Flüsse Wiens". Bis 18.30, ORF 2

20.15 "HARRY POTTER"-WELT

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (Fantastic Beasts and Where to Find Them, USA 2016, David Yates) Mit ungewöhnlichem Handgepäck reist Newt Scamander (Eddie Redmayne) in das New York des Jahres 1926. Eine Verwechslung und Zaubereien sorgen für allerlei Aufruhr. Gelungener Auftakt zu einer neuen, rund 70 Jahre vor der Harry Potter-Saga angesiedelten Filmreihe nach den Büchern von Joanne K. Rowling. Bis 22.50, Puls 4

20.15 KOMÖDIE

Doris – Liebe auf den dritten Blick (NL 2018, Albert Jan van Rees) Mitte 40 hat Doris (Tjitske Reidinga), Mutter zweier Teenager, das Gefühl, privat wie beruflich in einer Sackgasse zu stecken. Schließlich droht auch noch der beste Freund abhandenzukommen. Alles recht kompliziert in der niederländischen Komödie. Bis 21.40, Arte

Foto: arte/Talpa Fictie B.V.

21.40 MUSIKDOKU

Bryan Ferry – Don’t Stop the Music (F 2019, Catherine Ulmer Lopez) Ob mit Roxy Music oder als Solokünstler, Bryan Ferry gilt als der große Dandy der Popwelt. Die Doku zeichnet die Karriere des 1945 als Sohn einer Arbeiter familie in Newcastle geborenen Musikers nach und lässt ihn auch selbst zu Wort kommen. Bis 22.35, Arte

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Agatha Christie – Königin der tausend Morde Mit rund zwei Milliarden verkauften Büchern ist die britische Krimiautorin Agatha Christie eine der erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte. Die Doku geht der Frage nach, was sie angetrieben hat und warum sie eines Tages selbst verschwunden ist. Bis 23.50, ORF 2

Foto: orf, Christie Archive Trust

22.50 THRILLER

Split (USA 2016, M. Night Shyamalan) Drei Teenager werden entführt und finden sich im Keller eines Mannes mit dissoziativer Identitätsstörung wieder. Regisseur M. Night Shyamalan erweist sich einmal mehr als Meister der Überraschungen. Bis 1.10, Puls 4