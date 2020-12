In dieser Galerie: 2 Bilder Es könnte sein, dass dem Gerät keine Kopfhörer beiliegen.

Foto: Samsung / YouTech

Im Netz verdichten sich die Hinweise, dass Samsung am letzten Tag der kommenden Consumer Electronic Show (CES), das ist der 14. Jänner 2021, ihre neue Samsung-Galaxy-S21-Serie vorstellen wird. Laut Android Authority sollen die Smartphones bereits zwei Wochen später erhältlich sein. Sowohl Android Police als auch eine Vorbesteller-Aktion bei einem indischen Händler, bestätigen diese Daten.

Drei Modelle, viele Farben

Die drei bereits bestätigten Modelle sind das Galaxy S21, das S21 Plus und das S21 Ultra. Das S21 soll in Grau, Pink, Lila und Weiß verfügbar sein, das Plus hingegen in Pink, Lila, Silber und Schwarz. Das High-End-Gerät, das S21 Ultra, wird es wohl nur in Schwarz und Silber geben. Geladen werden die S21-Modelle mit einem 25-Watt Schnellladekabel. Zum Entsperren dient erneut der Ultrasonic-Fingerprint-Scanner, der auf auf 8x8 Millimeter vergrößert und damit im Vergleich zum Vorgängermodell sogar verdoppelt wurde. Zudem soll die Reaktionszeit beim Entsperren um rund die Hälfte verkürzt worden sein.

Noch nicht ganz klar ist, in welchen Ländern der Snapdragon 888 beziehungsweise der Exynos 2100 Prozessor verbaut wird. Bisher hatten die Snapdragon-Chips die Nase vorne, doch Brancheninsider Ice Universe twittert bereits im November, dass der Exynos-Chip diesmal stärker sein soll. Eine gute Nachricht für Europäer, die zuletzt diese Chip-Serie verbaut bekamen.

Sowohl Displaygrößen als auch alle Details zu den Kameras wurden bereits bestätigt. Der STANDARD berichtete. Die kürzlich erschienenen offiziellen Trailer zu S21 und S21 Ultra zeigen zudem, dass zumindest das Ultra mit 5G ausgestattet sein wird. Laut der Website Android Police wird dieser Standard in alle Modelle wandern. Genau wie Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1. Exklusiv für das Ultra-Modell scheint die Unterstützung des S Pen zu sein, was dieses High-End-Gerät zum inoffiziellen Nachfolger der Note-Serie macht, die Samsung gerüchteweise nicht fortführen will.

Die auffälligste neue Farbe ist Lila. Foto: Android Police

Ohne Netzteil und Kopfhörer

Nachdem Apple zuletzt mit den iPhone-12-Modellen erstmals sowohl Netzteil als auch Kopfhörer nicht mehr beilegt, liegt die Befürchtung nahe, dass Samsung hier nachziehen will. Im Trailer-Video sieht man die von Samsung separat verkauften Earbuds neben der Samsung-Packung liegen. Diesen Hinweis könnte man so interpretieren, dass man diese ab jetzt dazukaufen muss. Laut der brasilianischen Website Tecnoblog liegt eine diesem Verdacht nährende Zertifizierung bereits vor. (aam, 10.12.2020)