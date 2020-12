Taylor Swift hat ein produktives Jahr. Foto: Universal Music

Megapopstar Taylor Swift spart sich mittlerweile die große Ankündigung. Bereits ihr achtes Studioalbum, "Folklore", feierte seinen Markteintritt ohne Vorlaufzeit. Das Schwesterchen, "Evermore", wird morgen um 6 Uhr in unseren Gefilden das Licht der Welt erblicken, wie Sony Music in einer Pressemitteilung kundtut.

Wie Swift auf Instagram schreibt, konnte sie mit dem Songschreiben einfach nicht aufhören; Auch das Team, mit dem sie am neuen Album arbeitete, blieb ziemlich gleich: Aaron Dessner von The National, Justin Vernon und Jack Antonoff, der mittlerweile alles produziert, was nicht bei drei auf dem Baum ist, sind wieder dabei. Man darf also erwarten, dass der Sound ähnlich melancholisch, reduziert und durchaus gut wie auf "Folklore" sein wird.

Swift ist sechs Mal für die Grammys 2021 nominiert. (abs, 10.12.2020)