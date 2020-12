Milwaukee (Wisconsin) – Giannis Antetokounmpo, der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen beiden Saisonen in der National Basketball Association (NBA), kann noch bis zum 21. Dezember eine Vertragsverlängerung bei den Milwaukee Bucks unterschreiben – und hat zum Geburtstag deswegen von jedem Mitspieler das gleiche Geschenk bekommen: Einen Stift.

Giannis Antetokounmpo: "Jetzt habe ich 20 Stifte in meinem Spind". Foto: Mike Ehrmann/Pool Photo-USA TODAY Sports

"Am Anfang habe ich es nicht verstanden", berichtete der Grieche über die Situation an seinem 26. Geburtstag am Sonntag. "Khris (Middleton, Anm.) kam rein und hat mir einen Stift gegeben, und ich habe mich gefragt: Was ist das? Aber als ich nachgedacht habe, habe ich realisiert, dass es dazu gedacht ist, damit ich den Vertrag unterschreibe. Beim ersten habe ich gelacht, beim zweiten und dritten auch, doch irgendwann wurde es etwas langweilig. Jetzt habe ich 20 Stifte in meinem Spind", verriet Antetokounmpo, der in der abgelaufenen Saison auch als bester Abwehrspieler der NBA ausgezeichnet worden war.

Sein aktueller Vertrag in Milwaukee läuft noch bis zum Ende der aktuellen Spielzeit, die am 22. Dezember beginnt. Die Bucks haben Antetokounmpo bereits einen sogenannten Supermax-Kontrakt bis 2026 mit einem Gesamtvolumen von 228 Millionen US-Dollar (188,29 Mio. Euro) für fünf Jahre angeboten. Sollte der "Greek Freak" diesen Rekordvertrag ablehnen, könnte er im kommenden Sommer die Mannschaft wechseln.

"Mein Fokus liegt nicht darauf", lautete die Antwort von Antetokounmpo bei einem Medientermin am Mittwoch, als er auf die vorzeitige Vertragsverlängerung angesprochen wurde. "Ich weiß, dass sich mein Berater Alex (Saratsis, Anm.) und Jon Horst (General Manager der Bucks) darauf fokussieren, aber ich konzentriere mich lieber auf mich selbst – wie kann ich besser werden, wie kann ich meinem Team helfen", versicherte der 2,11 Meter große "MVP", der "mehr als alles andere eine Meisterschaft gewinnen will". (APA; 10.12.2020)