Die tschechisch-österreichische Schauspielerin Zdenka Hartmann-Procházková nimmt mit 94 Jahren Abschied von ihrer Rolle als Oma Putz. Foto: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Abschied nehmen heißt es bei der Familie Putz vom XXXLutz: Die tschechisch-österreichische Schauspielerin Zdenka Hartmann-Procházková geht mit 94 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Der Abschieds-Spot wurde von Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. in Zusammenarbeit mit Media1 und der Film Factory umgesetzt.

Als in Film und Theater aktive Schauspielerin, unter anderem am Burgtheater, übernahm Hartmann-Procházková 2010 die Rolle der Oma und erlebte seitdem zahlreiche Abenteuer mit ihrer TV-Familie. Auch mit über 90 tanzte sie "leichtfüßig, text- und zielsicher durch die zahlreichen Inszenierungen", wie es in einer Aussendung am Donnerstag hieß. Nun wird Zdenka Hartmann-Procházková mit einem eigenen Spot zum Abschied gewürdigt.

Der Abschieds-Spot mit Zdenka Hartmann-Procházková als Oma Putz. XXXLutz Österreich

Oma Putz bleibt dem Publikum dennoch erhalten: Viktoria Brams wird in Zukunft die Rolle der Oma Putz übernehmen. Die deutsche Theaterschauspielerin und Synchronsprecherin war bereits in zahlreichen Fernsehproduktionen wie "Marienhof", "SOKO 5113" und "Klinik unter Palmen" zu sehen. Zdenka übergibt der Nachfolgerin "ihre" Familie mit den Worten: "Pass gut auf sie auf!". (red, 10.12.2020)