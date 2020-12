Polen und Ungarn blockierten bis zuletzt einen Kompromis. Foto: EPA/ OLIVIER HOSLET /POOL

Brüssel – Die EU-Staaten haben sich am Donnerstagabend beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel nach einem Streit um die Rechtsstaatlichkeit auf das 1,8 Billionen schwere Finanzpaket geeinigt. Das verkündete EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter. "Jetzt können wir mit der Implementierung beginnen und unsere Volkswirtschaften wieder aufbauen", erklärte Michel am Donnerstagabend.

Europas "richtungsweisendes Konjunkturpaket" werde "unseren grünen und digitalen Übergang vorantreiben", schrieb Michel.

Im Streit über das Finanzpaket wurde intensiv nach einem Ausweg gesucht, weil die EU sonst mit einem Notbudget ins Jahr 2021 starten müsste und auch die 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen nicht starten könnten. Ungarn und Polen wollten ursprünglich verhindern, dass die Auszahlung von EU-Geld künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien geknüpft wird.

Zähe Verhandlungen

Am Donnerstagabend wurden die Beratungen über den EU-Budgetstreit und über die Rechtsstaatlichkeit aufgenommen. Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel teilte dies auf Twitter mit. Zuvor hatte Michel die Sitzung kurz unterbrochen. Bei den vorangegangen Beratungen über ein EU-Klimaziel für 2030 gab es noch keine Einigung.

Eine Einigung im Streit der EU mit Polen und Ungarn um das 1,8 Billionen schwere EU-Finanzpaket und die Rechtsstaatlichkeit zeichnete sich bereits ab. "Wir sind sehr nahe daran, eine gute Vereinbarung zu erzielen", sagte der ungarische Premier Viktor Orban vor Beginn des Treffens. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki forderte die anderen Mitgliedstaaten beim EU-Gipfel auf, den vorliegenden Kompromiss im Budgetstreit anzunehmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sah eine "gute Chance" auf eine Einigung. (APA, 10.12.2020)