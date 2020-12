In dieser Galerie: 3 Bilder Für das Sechzehntelfinale nimmt Torschütze Dejan Joveljic auch eine Begegnung mit der Stange in Kauf. Foto: EPA/EXPA / DOMINIK ANGERER Der WAC bejubelt die Führung. Foto: APA/GERT EGGENBERGER Taferner im Zweikampf mit Kökcü. Foto: AP/Andreas Schaad

Klagenfurt – Der WAC hat am Donnerstagabend mit dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League Geschichte geschrieben. Die Kärntner setzten sich im Heimduell mit Feyenoord Rotterdam mit 1:0 durch und holten sich dank einem Plus von fünf Punkten auf die Niederländer das zweite Sechzehntelfinal-Ticket in der Gruppe K neben dem Tabellenersten Dinamo Zagreb. Zum Matchwinner avancierte Dejan Joveljic (31.). Dem WAC hätte schon ein Remis für den Aufstieg genügt.

Die Truppe von Coach Ferdinand Feldhofer meisterte damit bei der zweiten Teilnahme an der EL-Gruppenphase erstmals diese Hürde. Vergangene Saison war man mit fünf Punkten trotz Teilerfolgen über Rang vier nicht hinausgekommen. Dieses Mal hatten die Kärntner am Ende doppelt so viele Zähler auf dem Konto, nach zwei Triumphen gegen die Niederländer (zuvor schon 4:1) und einem Erfolg (1:0) sowie Remis (1:1) gegen ZSKA Moskau. Nur gegen Zagreb gab es keinen Punkt und auch Torerfolg. (APA, 10.12.2020)

Technische Daten

Fußball-Europa-League (Gruppe K, 6. Runde):

WAC – Feyenoord Rotterdam 1:0 (1:0)

Klagenfurt, Wörthersee Stadion, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus-Pandemie), SR Raczkowski/POL.

Tor: 1:0 (31.) Joveljic

WAC: Kofler – Novak, D. Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer – Taferner (68. Rnic), Liendl, Leitgeb, Sprangler – Vizinger (83. Stratznig), Joveljic (56. Peretz)

Feyenoord: Marsman – Geertruida, Spajic (72. Teixeira), Senesi, Malacia (79. Bannis) – Diemers, Toornstra, Kökcü – Berghuis, Linssen (72. Sinisterra), Jörgensen

Gelbe Karten: Joveljic, Sprangler bzw. Spajic, Berghuis