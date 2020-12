Noch ohne Trainer-Rückkehrer Rob Daum an der Bande hat der VSV in der ICE-Eishockeyliga die dritte Niederlage in Folge kassiert. Beim 2:5 gegen den Tabellen-Dritten Fehervar war am Donnerstag auch NHL-Leihgabe Michael Raffl nicht dabei. Sein Heimauftritt neigt sich nach vier Spielen bereits dem Ende zu, weil die Liga in Nordamerika einen Saisonstart Mitte Jänner anpeilt.

Im zweiten Spiel des Tages besiegte Innsbruck den Tabellenletzten Black Wings aus Linz 6:3 und feierte dabei den ersten Heimsieg in der regulären Spielzeit seit Mitte Oktober. Die nächste Partie bestreiten die achtplatzierten Tiroler erneut zuhause gegen völlig verunsicherte Villacher. Zwar hielten die von Marco Pewal interimistisch gecoachten "Adler" gegen Fehervar die Partie bis ins Schlussdrittel offen, doch ein Doppelschlag und ein Unterzahl-Tor der Ungarn zum 4:2 besiegelte die zwölfte Niederlage der Kärntner im 18. Saisonspiel.

Eishockey-Ergebnisse der ICE Hockey League vom Donnerstag:

HC Innsbruck Haie – Black Wings 1992 6:3 (2:2,1:1,3:0)

VSV – Fehervar 2:5 (1:1,1:1,0:3)