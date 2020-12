Am Dienstag war im Vereinigten Königreich der "V-Day", der Vaccination-Day. Als erster Mensch weltweit, der nicht an einer Studie zur Entwicklung des Impfstoffs teilgenommen hat, wurde die 90-jährige Margaret Keenan im Spital im englischen Coventry gegen Corona geimpft. Und nun dürfte es Schlag auf Schlag gehen.

In den USA und in der EU steht die Zulassung des ersten Corona-Impstoffs, jenes von Biontech-Pfizer, unmittelbar bevor.

Die geplante Zulassung sorgt bereits für heftige gesellschaftspolitische Debatten. Wer soll und muss sich impfen lassen? Die australische Airline Qantas sagt bereits, dass künftig nur noch Geimpfte an Bord gehen dürfen. Wird der Piks zur Bürgerpflicht, um ja nicht mehr ansteckend zu sein für andere, oder geht ein solcher Gedankengang zu weit? Ist es möglich, ja, vielleicht sogar sinnvoll, dass Fliegen, Shoppen und Theaterbesuche nur noch für Immune möglich sein werden?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. In der hochkarätigen Runde dabei ist: die Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt, die auch der Impfkommission des deutschen Robert-Koch-Instituts angehört. Mit dabei ist auch der Ökonom Martin Kocher, Leiter des Instituts für Höhere Studien, der als Verhaltensökonom intensiv daran arbeitet, wie man Menschen ohne Zwang zu bestimmten Verhaltensweisen bringen kann. Mit dabei sind auch der Public-Health-Experte Martin Sprenger sowie Barbara Prainsack. Die Politikwissenschafterin ist Mitglied der Bioethikkommission und gehört wie Sprenger dem STANDARD-Expertenpanel zu Corona an.

Stellen Sie Ihre Fragen, diskutieren Sie mit

Wie immer gilt: Stellen Sie hier im Forum Ihre Fragen zum Thema. Wie sehen Sie die Impfung, werden Sie sich impfen lassen – was wollen Sie von unseren Expertinnen wissen? Am Sonntag gibt es die Sendung zu sehen. Moderation: András Szigetvari. (red, 11.12.2020)